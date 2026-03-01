RU

Идеальный маникюр на начало весны: какие дизайны выбирают Никитюк, Зарицкая и Шаманская

Модный маникюр на весну - тренды от звезд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинские звезды Леся Никитюк, Александра Зарицкая и Алина Шаманская продемонстрировали удачные варианты маникюра на период межсезонья.

РБК-Украина делится вариантами нейл-арта, который хочется повторить.

Больше интересного: Модные варианты маникюра от Белень и Квитковой, которые сделают руки безупречными

Леся Никитюк

Телеведущая начала теплый сезон с черным френчем. Особый акцент в дизайне создала тонкая черная линия на кончике и у основания ногтя.

Леся выбрала миндалевидную форму ногтей, которая визуально удлиняет пальцы. Этот классический вариант добавляет утонченности любому образу.

Такой маникюр идеально подходит под яркую рубашку или к вечернему платью, добавляя сдержанности, элегантности и уникальности одновременно.

Маникюр Леси Никитюк (скриншот)

Александра Зарицкая

Солистка украинской группы KAZKA выбрала темный дизайн в стиле "кошачий глаз" с золотистым переливом. Это классика сезона и в таком исполнении она добавляет особой роскоши своей владелице.

Маникюр с эффектом мерцания - это универсальный и уникальный дизайн, который позволяет выделиться из толпы без дополнительного декора.

Он идеально подчеркивает спортивный образ, как у Александры, а также удачно сочетается с классическими, повседневными и вечерними нарядами.

Маникюр KAZKA (скриншот)

Алина Шаманская

Журналистка и блогер решила сделать классический красный маникюр на ногти средней длины и формы квадрат.

Это один из самых популярных оттенков, который придает уверенности, подчеркивает женственность и при этом излучает энергию.

Главный акцент дизайна - безупречный глянец и чистое исполнение. Такой маникюр выглядит дорого и стильно, а еще легко сочетается с любым гардеробом.

Маникюр Шаманской (скриншот)

Итак, когда погода все еще балансирует между холодом и теплом, стоит делать ставку на приглушенные оттенки и классику.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы такие источники: Instagram-аккаунты Леси Никитюк, Алины Шаманской и KAZKA.

