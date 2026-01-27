Екошуба і черевики на тракторній підошві: зимовий "лук" колишньої Цимбалюка

Який "лук" вибрала Готочкіна

Довга екошуба - головний акцент образу

Власниця київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label продемонструвала бездоганне відчуття стилю.

Центральним елементом "луку" стала довга шуба зі штучного хутра з трендовим принтом під леопарда. Такий верхній одяг не лише надійно захищає від морозу, а й додає образу драматичності та ефектності.

Зазначимо, що об’ємні шуби з анімалістичним візерунком залишаються одним із головних трендів зимових колекцій 2026 року, поєднуючи розкішний вигляд із практичністю.

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Черевики на тракторній підошві: стиль і зручність

Для завершення образу Світлана обрала високі чорні черевики на шнурівці з масивною платформою.

Таке взуття додає грубості лукам у стилі mob wife і водночас практичне для засніжених міських вулиць. Крім того, тракторна підошва візуально подовжує ноги, роблячи силует більш струнким і впевненим.

Готочкіна показала модний образ (фото: instagram.com/got.sveta)

База в стилі Total Black

Під шубу бізнесвумен одягла чорний комбінезон, який підкреслює фігуру та створює гармонійний контраст з об’ємним верхом.

Такий прийом дозволяє досягти балансу між драматичністю верхнього одягу та лаконічністю бази, роблячи образ стильним і гармонійним.

Аксесуари та деталі

Завершують look широка чорна пов’язка на голову, яка замінила звичну шапку, і сонцезахисні окуляри в темній оправі.

Ці елементи додають образу нотку таємничості та підкреслюють характерний для естетики mob wife вишуканий шик.

Світлана Готочкіна показала "лук" з шубою з екохутра (фото: instagram.com/got.sveta)

Фотосесія Світлани вийшла живою та енергійною: бізнесвумен стрибає по снігу, демонструючи щирі емоції та радість зимового дня. Такий підхід показує, що модний лук може бути не лише красивим, а й максимально комфортним для активного відпочинку або міських прогулянок.

Світлана Готочкіна вкотре підтвердила, що вміння поєднувати комфорт і трендові деталі - ключ до стильного зимового образу.

Довгі екошуби з анімалістичним принтом, чорний total look і грубі черевики на тракторній підошві - ідеальна формула для тих, хто хоче виглядати сучасно, дорого і впевнено навіть у морозний день.

Цей "лук" стане натхненням для тих, хто цінує стиль, практичність і актуальні тренди одночасно.

Колишня Цимбалюка задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)