Джемпер батька та джинси Zara: скільки коштує стильний "лук" Катерини Кузнєцової

Який "лук" вибрала акторка

Колірна гама: гра на контрастах

Основою образу став сміливий дует чорного та яскраво-червоного. Червоний колір - це не лише трендовий акцент, а й спосіб додати обличчю свіжості на фоні холодних зимових вечорів.

Контраст із класичним чорним пуховиком робить образ динамічним і виразним, привертаючи увагу і підкреслюючи індивідуальність акторки.

Верхній одяг та база

Катерина обрала короткий об’ємний пуховик чорного кольору. Така база дозволяє сміливо експериментувати з аксесуарами, роблячи їх головними героями "луку".

Класичні сині джинси прямого крою додають повсякденності, а червоний джемпер під курткою створює цілісну кольорову вертикаль, яка органічно поєднує верхній одяг та аксесуари.

Такий підхід дозволяє одночасно виглядати модно і відчувати себе комфортно у холодну пору.

Акценти, що створюють настрій

Саме аксесуари роблять образ Катерини Кузнєцової стильним. Масивний шарф із бахромою додає фактурності та візуально зігріває, а червона шапка-біні в тон до шарфа завершує ансамбль, створюючи гармонійну кольорову композицію.

Високі чорні шкіряні чоботи на масивній підошві додають структурованості та впевненості, а лаконічна чорна сумка жорсткої форми врівноважує розслаблений верх, роблячи образ завершеним і елегантним.

Б’юті-образ: природність і легкість

Катерина обрала природний макіяж з акцентом на сяючу шкіру та легкий блиск на губах.

Розпущене світле волосся, що виглядає з-під шапки, додає образу жіночності та невимушеності. Такий підхід до б’юті-образу підкреслює головну ідею стилю акторки: яскраво, стильно та комфортно.

Скільки коштує "лук" Кузнєцової

Катерина розповіла, що її стильний зимовий образ складається з речей різних брендів і цінових категорій: