Де у Європі краще не пити воду з крана? Екологи склали рейтинг

Згідно зі звітом Європейської комісії та Індексу екологічної ефективності, Європа залишається лідером у сфері санітарії. 19 із 20 країн світу з найкращими умовами для споживання води знаходяться саме тут, а єдиним конкурентом з іншого континенту стала Японія.

Шість держав отримали ідеальні 100 балів за захист здоров'я людини від небезпечної води.

До цього списку потрапили:

Фінляндія;

Ісландія;

Нідерланди;

Норвегія;

Швейцарія;

Велика Британія.

Ці країни вкладають колосальні ресурси в інфраструктуру та гарантують повну безпеку кожного ковтка з-під крана.

Де в Європі пити воду найнебезпечніше

Ситуація на сході та півдні континенту суттєво гірша. Найнижчі показники зафіксували в Молдові (50 балів), Грузії (51,7) та Албанії (54,1). Але проблеми не оминули й членів Євросоюзу.

Три країни ЄС опинилися в десятці найгірших на континенті. Йдеться про Румунію (56 балів), Литву (58,4) та Латвію (59,1). Тут модернізація очисних споруд просувається повільно.

Ціна чистоти: 320 мільярдів євро на рік

Очищення води коштує дорого й Брюссель витрачає неймовірні суми. Лише боротьба з нітратами з добрив обходиться ЄС у 320 мільярдів євро щороку.

Ліміт вмісту нітратів становить 50 міліграмів на літр. Проте Європейська комісія повідомляє про тривожну статистику: кожна сьома станція моніторингу в Європі фіксує перевищення цієї норми.

Забруднення ґрунтових вод: Люксембург та Чехія під ударом

Підземні води забезпечують 65% питної потреби мешканців ЄС. Також вони дають чверть води для сільського господарства, але сьогодні цей ресурс під загрозою.

Дослідники з Water Atlas, створеного Heinrich Boll Foundation, попереджають про хімічну кризу. У Люксембурзі 79% підземних вод мають поганий хімічний стан. У Чехії цей показник становить 55%, у Бельгії - 41%, а в Німеччині - 40%.

"Близько 80% усіх стічних вод у світі потрапляє у водойми без очищення. Ідея про те, що річки очищатимуться самі, невдовзі виявилася ілюзією: річки та озера перетворилися на смердючі, токсичні вигрібні ями", - кажуть вчені.

Пестициди та хімікати назавжди

Нова загроза - ТФК або трифтороцтова кислота. Цю речовину виявили у 94% зразків водопровідної води в 11 країнах Євросоюзу. Пестициди містять так звані "хімікати назавжди" (ПФАС). Їх знайшли у 23 000 місць по всій Європі.

Крім цього, у воді знаходять понад 175 фармацевтичних сполук. Також на довкілля тисне мікропластик. З 2022 року ЄС почав відстежувати сполуки, що порушують роботу гормонів. Мова про бета-естрадіол та нонілфенол. І хоча контроль над якістю води у ЄС посилюється, але стан підземних джерел залишається критичним, підсумовується у матеріалі.