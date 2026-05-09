UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Де у Європі краще не пити воду з крана? Екологи склали рейтинг

06:37 09.05.2026 Сб
3 хв
В цілому, вода у ЄС чиста, проте є і європейські лідери "антирейтингу", де краще купувати воду в пляшках
aimg Пилип Бойко
Фото: лабораторний аналіз води (Getty Images)

Якість питної води в Європі демонструє величезний розрив між регіонами. Поки одні нації насолоджуються ідеальною чистотою, інші борються з токсичними ґрунтовими водами.

Згідно зі звітом Європейської комісії та Індексу екологічної ефективності, Європа залишається лідером у сфері санітарії. 19 із 20 країн світу з найкращими умовами для споживання води знаходяться саме тут, а єдиним конкурентом з іншого континенту стала Японія.

Шість держав отримали ідеальні 100 балів за захист здоров'я людини від небезпечної води.

До цього списку потрапили:

  • Фінляндія;
  • Ісландія;
  • Нідерланди;
  • Норвегія;
  • Швейцарія;
  • Велика Британія.

Ці країни вкладають колосальні ресурси в інфраструктуру та гарантують повну безпеку кожного ковтка з-під крана.

Де в Європі пити воду найнебезпечніше

Ситуація на сході та півдні континенту суттєво гірша. Найнижчі показники зафіксували в Молдові (50 балів), Грузії (51,7) та Албанії (54,1). Але проблеми не оминули й членів Євросоюзу.

Три країни ЄС опинилися в десятці найгірших на континенті. Йдеться про Румунію (56 балів), Литву (58,4) та Латвію (59,1). Тут модернізація очисних споруд просувається повільно.

Ціна чистоти: 320 мільярдів євро на рік

Очищення води коштує дорого й Брюссель витрачає неймовірні суми. Лише боротьба з нітратами з добрив обходиться ЄС у 320 мільярдів євро щороку.

Ліміт вмісту нітратів становить 50 міліграмів на літр. Проте Європейська комісія повідомляє про тривожну статистику: кожна сьома станція моніторингу в Європі фіксує перевищення цієї норми.

Забруднення ґрунтових вод: Люксембург та Чехія під ударом

Підземні води забезпечують 65% питної потреби мешканців ЄС. Також вони дають чверть води для сільського господарства, але сьогодні цей ресурс під загрозою.

Дослідники з Water Atlas, створеного Heinrich Boll Foundation, попереджають про хімічну кризу. У Люксембурзі 79% підземних вод мають поганий хімічний стан. У Чехії цей показник становить 55%, у Бельгії - 41%, а в Німеччині - 40%.

"Близько 80% усіх стічних вод у світі потрапляє у водойми без очищення. Ідея про те, що річки очищатимуться самі, невдовзі виявилася ілюзією: річки та озера перетворилися на смердючі, токсичні вигрібні ями", - кажуть вчені.

Пестициди та хімікати назавжди

Нова загроза - ТФК або трифтороцтова кислота. Цю речовину виявили у 94% зразків водопровідної води в 11 країнах Євросоюзу. Пестициди містять так звані "хімікати назавжди" (ПФАС). Їх знайшли у 23 000 місць по всій Європі.

Крім цього, у воді знаходять понад 175 фармацевтичних сполук. Також на довкілля тисне мікропластик. З 2022 року ЄС почав відстежувати сполуки, що порушують роботу гормонів. Мова про бета-естрадіол та нонілфенол. І хоча контроль над якістю води у ЄС посилюється, але стан підземних джерел залишається критичним, підсумовується у матеріалі.

Що ще варто знати на тему екології

Раніше ми розкрили тему "червоних зон" небезпеки на річках. З'ясували, чи загрожує їм критичне маловоддя і наскільки завчасно можна передбачити гідрологічні надзвичайні події.

Також ми інформували, як екологічні коридори допомагають дикій природі й чому це важливо. Фрагментація середовищ існування диких тварин сьогодні - одна з головних загроз біорізноманіттю.

Читайте також наше велике інтерв'ю із зоологом Віталієм Смаголем про те, як дикі тварини переносять війну, які види опинились під загрозою та чи варто боятися нашестя хижаків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Екологія