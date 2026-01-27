Анна Кошмал показала повсякденний образ із пальтом, який легко повторити

Який "лук" вибрала акторка

В основі образу - класичне чорне пальто прямого крою. Саме такі речі стилісти називають базовими, адже вони формують чітку структуру силуету, візуально витягують фігуру та додають образу витонченості.

Прямі лінії й лаконічний дизайн пальта дозволяють поєднувати його як з повсякденним одягом, так і з більш елегантними речами.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Ще один важливий елемент - багатошаровість. Анна поєднала сірий джемпер із білою сорочкою, зробивши акцент на комірці.

Такий прийом не лише додає образу глибини, а й працює за класичним правилом світлий верх: білий колір біля обличчя освіжає, привертає увагу та робить "лук" легшим.

Крім того, багатошаровість дозволяє адаптувати образ до мінливої погоди без втрати стилю.

Анна Кошмал показала стильний аутфіт (фото: instagram.com/smorkovkina)

Окремої уваги заслуговує гра текстур. Щільна тканина пальта гармонійно поєднується з м’яким трикотажем джемпера, завдяки чому образ тримає форму, але не виглядає перевантаженим.

Такий баланс фактур - одна з ключових ознак продуманого повсякденного стилю.

Для нижньої частини образу акторка обрала класичні джинси - практичне рішення для активного дня.

Вони додають розслабленості та комфорту, а сумка через плече підкреслює міський характер аутфіту. У результаті "лук" виглядає невимушено, але не випадково.

Кошмал показала образ із пальтом (фото: instagram.com/smorkovkina)

Зазначимо, що подібний образ легко вдосконалити за допомогою простих деталей. Наприклад, яскравий однотонний шарф може стати візуальним центром і змістити акцент угору.

За бажанням пальто можна доповнити шкіряним ременем середньої ширини - це допоможе зробити акцент на талії та змінити пропорції силуету.

Образ Анни Кошмал ще раз доводить: повсякденний стиль не обов’язково має бути нудним. Завдяки базовим речам, правильним акцентам і увазі до деталей навіть простий аутфіт може виглядати сучасно, стильно й доречно в будь-якій ситуації.

Образ Анни Кошмал, який легко повторити (фото: instagram.com/smorkovkina)

Як повторити цей образ