"Зважені та щасливі": хто скинув більше 100 кг і став переможцем шоу

Грандіозний фінал шоу "Зважені та щасливі" 2025 на СТБ розставив усі крапки над "і" у піврічній боротьбі учасників із зайвими кілограмами. Все це глядачі змогли побачити у 14 випуску від 28 грудня.

РБК-Україна розповідає, хто зумів скинути найбільшу вагу, як виглядають фіналісти 10 сезону зараз та кому дістався головний приз у 300 тис. гривень.

Хто виграв 10 сезон шоу "Зважені та щасливі"

Результати фіналістів (фото: instagram.com/bigstb)

Перемогу у 10 сезоні шоу "Зважені та щасливі" і головний приз - 300 тис. грн - здобув одесит В’ячеслав Грабовий. Він скинув 104 кг!

В’ячеслав Грабовий (фото: instagram.com/bigstb)

В’ячеслав прийшов на проєкт із критичною вагою - 195 кг при зрості 178 см. Попри спортивне минуле у кікбоксингу, шкідливі харчові звички та "культ тарілки" з дитинства призвели до небезпечного ожиріння.

Бізнесмен і волонтер зізнавався: переїдання "за компанію" та нічні перекуси стали для нього нормою, з якою самотужки впоратися було неможливо.

Для В’ячеслава проєкт став шансом на нове майбутнє з родиною. Через війну він тривалий час не бачив дружину та дітей, які перебувають в евакуації.

Мрія про те, щоб син та донька побачили тата оновленим і могли з гордістю сказати: "Наш батько - справжній красень!", стала для чоловіка потужним стимулом не здаватися під час найважчих тренувань.

Втративши понад центнер зайвої ваги, Грабовий не лише виборов перемогу, а й довів: змінити себе заради найрідніших реально, навіть коли здається, що цифри на вагах нездоланні.

В’ячеслав Грабовий "до" і "після" (фото: instagram.com/bigstb)

"Славочка - це про витримку, силу й гідність. Без гучних слів, без показовості - тільки робота, характер і внутрішній стрижень. Його шлях був рівним, чесним і дуже сильним. Перемога, яка народилася не за один день, а крок за кроком. Пишаюся тобою по-справжньому", - звернулася до переможця шоу тренерка проєкту Марина Боржемська.

У категорії домашнього схуднення приз у 100 тис. грн здобула Майя Безродна.

Майя Безродна (фото: instagram.com/bigstb)

Історія Майї - це приклад незламності. Маючи дві вищі педагогічні освіти та обіймаючи посаду директорки Китайгородського ліцею, у професійному житті вона була успішним лідером, проте всередині роками боролася з невпевненістю. При зрості 164 см її початкова вага складала 130 кг.

Найбільшим болем для жінки було порівняння з родичкою: через зайві кілограми оточуючі іноді сприймали Майю як матір власної сестри. Крім психологічного тиску, вага провокувала серйозні фізичні страждання - постійний біль у колінах виснажував жінку щодня.

Попри те, що Майя вже щаслива бабуся онучки Софійки, її основною рушійною силою на проєкті став чоловік Юрій. Жінка зізнавалася: вона прийшла на шоу, щоб знову побачити той самий захоплений блиск в очах коханого, який був у юності.

Ставлячи собі за мету скинути мінімум 40 кг, Майя перевершила очікування глядачів та експертів. Її перемога у домашньому схудненні - це результат залізної дисципліни, яку вона продемонструвала поза межами табору, поєднуючи керівництво ліцеєм та інтенсивну роботу над собою.

Майя Безродна "до" і "після" (фото: instagram.com/bigstb)

"Зважені та щасливі": як пройшов фінал шоу

Три місяці схуднення проходили під контролем тренерів у таборі, ще три - самостійно вдома.

Цей етап показав, хто з учасників зміг зберегти мотивацію, а хто боровся не лише із вагою, а й із викликами оточення.

Результати схуднення учасників шоу

У фіналі глядачі побачили, як змінилося життя учасників після проєкту: хто отримав підтримку рідних, а кого зустріли спокуси та нерозуміння; хто побудував нові стосунки, а хто зіткнувся з особистими труднощами.

Усі учасники шоу "Зважені та щасливі" "до" і "після" (фото: instagram.com/bigstb)

Вечір став насиченим відвертими зізнаннями, несподіваними історіями та справжніми емоціями.