"Зважені та щасливі": кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоу

Воскресенье 28 декабря 2025 23:30
UA EN RU
"Зважені та щасливі": кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоу Состоялся финал 10 сезона шоу "Зважені та щасливі" на СТБ (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Грандиозный финал шоу "Зважені та щасливі" 2025 на СТБ расставил все точки над "і" в полугодовой борьбе участников с лишними килограммами. Все это зрители смогли увидеть в 14 выпуске от 28 декабря.

РБК-Украина рассказывает, кто сумел сбросить самый большой вес, как выглядят финалисты 10 сезона сейчас и кому достался главный приз в 300 тыс. гривен.

Кто выиграл 10 сезон шоу "Зважені та щасливі"

Результаты финалистов (фото: instagram.com/bigstb)

Победу в 10 сезоне шоу "Зважені та щасливі" и главный приз - 300 тыс. грн - одержал одессит Вячеслав Грабовый. Он сбросил 104 кг!

&quot;Зважені та щасливі&quot;: кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоуВячеслав Грабовый (фото: instagram.com/bigstb)

Вячеслав пришел на проект с критическим весом - 195 кг при росте 178 см. Несмотря на спортивное прошлое в кикбоксинге, вредные пищевые привычки и "культ тарелки" с детства привели к опасному ожирению.

Бизнесмен и волонтер признавался: переедание "за компанию" и ночные перекусы стали для него нормой, с которой самостоятельно справиться было невозможно.

Для Вячеслава проект стал шансом на новое будущее с семьей. Из-за войны он долгое время не видел жену и детей, которые находятся в эвакуации.

Мечта о том, чтобы сын и дочь увидели папу обновленным и могли с гордостью сказать: "Наш отец - настоящий красавец!", стала для мужчины мощным стимулом не сдаваться во время самых тяжелых тренировок.

Потеряв более центнера лишнего веса, Грабовый не только одержал победу, но и доказал: изменить себя ради родных реально, даже когда кажется, что цифры на весах непреодолимы.

&quot;Зважені та щасливі&quot;: кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоуВячеслав Грабовый "до" и "после" (фото: instagram.com/bigstb)

"Славочка - это о выдержке, силе и достоинстве. Без громких слов, без показательности - только работа, характер и внутренний стержень. Его путь был ровным, честным и очень сильным. Победа, которая родилась не за один день, а шаг за шагом. Горжусь тобой по-настоящему", - обратилась к победителю шоу тренер проекта Марина Боржемская.

В категории домашнего похудения приз в 100 тыс. грн получила Майя Безродная.

&quot;Зважені та щасливі&quot;: кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоуМайя Безродная (фото: instagram.com/bigstb)

История Майи - это пример несокрушимости. Имея два высших педагогических образования и занимая должность директора Китайгородского лицея, в профессиональной жизни она была успешным лидером, однако внутри годами боролась с неуверенностью. При росте 164 см ее начальный вес составлял 130 кг.

Самой большой болью для женщины было сравнение с родственницей: из-за лишних килограммов окружающие иногда воспринимали Майю как мать собственной сестры. Кроме психологического давления, вес провоцировал серьезные физические страдания - постоянная боль в коленях истощала женщину ежедневно.

Несмотря на то, что Майя уже счастливая бабушка внучки Софийки, ее основной движущей силой на проекте стал муж Юрий. Женщина признавалась: она пришла на шоу, чтобы снова увидеть тот самый восторженный блеск в глазах любимого, который был в юности.

Ставя себе цель сбросить минимум 40 кг, Майя превзошла ожидания зрителей и экспертов. Ее победа в домашнем похудении - это результат железной дисциплины, которую она продемонстрировала вне лагеря, сочетая руководство лицеем и интенсивную работу над собой.

&quot;Зважені та щасливі&quot;: кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоуМайя Безродная "до" и "после" (фото: instagram.com/bigstb)

"Зважені та щасливі": как прошел финал шоу

Три месяца похудения проходили под контролем тренеров в лагере, еще три - самостоятельно дома.

Этот этап показал, кто из участников смог сохранить мотивацию, а кто боролся не только с весом, но и с вызовами окружения.

&quot;Зважені та щасливі&quot;: кто сбросил более 100 кг и стал победителем шоуРезультаты похудения участников шоу

В финале зрители увидели, как изменилась жизнь участников после проекта: кто получил поддержку родных, а кого встретили соблазны и непонимание; кто построил новые отношения, а кто столкнулся с личными трудностями.

Все участники шоу "Зважені та щасливі" "до" и "после" (фото: instagram.com/bigstb)

Вечер стал насыщенным откровенными признаниями, неожиданными историями и настоящими эмоциями.

Читайте РБК-Украина в Google News
СТБ Зважені та щасливі Новости шоу-бизнеса
