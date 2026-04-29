Зв'язки з армією та аудит біографії: World Boxing оприлюднила умови допуску росіян

Новостворена структура World Boxing, яка отримала визнання від МОК та відповідатиме за боксерський турнір на Олімпіаді-2028, розробила процедуру повернення спортсменів із країн-агресорів.

Після приєднання федерацій Росії та Білорусі до складу організації у березні 2026 року, Виконавча рада фіналізувала правила їхнього допуску до міжнародної арени.

Сувора нейтральність та заборона символіки

Згідно з ухваленим рішенням, боксери отримують статус "індивідуальних нейтральних атлетів" (AIN).

Регламент встановлює повне табу на використання національної ідентичності Росії чи Білорусі під час турнірів, що проводяться під егідою World Boxing або European Boxing.

"Під час змагань використання прапора країни або національної федерації заборонено. Якщо боксер з країни AIN виграє золоту медаль, національний гімн не виконуватиметься, а замість національного прапора на церемонії нагородження буде використано логотип AIN", - зазначається у повідомленні організації.

"Боксери з'являтимуться з абревіатурою AIN на своїх жилетах замість знаків RUS або BLR", - додається у повідомленні.

Ці обмеження стосуються представників усіх вікових категорій та поширюються не лише на самих спортсменів, а й на тренерський штаб і технічний персонал.

Незалежний аудит та перевірка на зв’язки з армією

Ключовим етапом допуску стане ретельна перевірка біографій претендентів, яку проводитиме незалежна третя сторона.

Особливу увагу приділятимуть політичній позиції та професійним зв’язкам атлетів категорії Elite.

Критерії перевірки включають:

відсутність публічної підтримки війни в Україні

відсутність фінансування з боку силових структур чи збройних сил

відсутність членства у спортивних клубах, що афілійовані з армією чи поліцією

Витрати на проведення такого аудиту для кожного окремого спортсмена, тренера чи фахівця зобов’язані покрити національні федерації РФ або Білорусі.

При цьому для боксерів віком до 19 років процедура перевірки не є обов’язковою.

Контекст та зміна лідера у світовому боксі

World Boxing з'явилася у 2023 році як противага скандальній асоціації IBA, яку очолює росіянин Умар Кремльов.

Останню МОК позбавив повноважень через фінансову непрозорість та управлінську кризу.

На відміну від політики IBA, де росіянам дозволяли змагатися з державними прапорами, World Boxing під керівництвом Геннадія Головкіна впроваджує обмеження, аналогічні олімпійським стандартам.

Нагадаємо, що Федерація боксу України приєдналася до World Boxing минулого року, ставши частиною процесу формування нової олімпійської системи управління цим видом спорту.

Рішення про нейтральний статус для росіян набуло чинності негайно.