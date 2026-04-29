Связи с армией и аудит биографии: World Boxing обнародовала условия допуска россиян

Вновь созданная структура World Boxing, которая получила признание от МОК и будет отвечать за боксерский турнир на Олимпиаде-2028, разработала процедуру возвращения спортсменов из стран-агрессоров.

После присоединения федераций России и Беларуси в состав организации в марте 2026 года, Исполнительный совет финализировал правила их допуска к международной арене.

Строгая нейтральность и запрет символики

Согласно принятому решению, боксеры получают статус "индивидуальных нейтральных атлетов" (AIN).

Регламент устанавливает полное табу на использование национальной идентичности России или Беларуси во время турниров, проводимых под эгидой World Boxing или European Boxing.

"Во время соревнований использование флага страны или национальной федерации запрещено. Если боксер из страны AIN выиграет золотую медаль, национальный гимн не будет исполняться, а вместо национального флага на церемонии награждения будет использован логотип AIN", - отмечается в сообщении организации.

"Боксеры будут появляться с аббревиатурой AIN на своих жилетах вместо знаков RUS или BLR", - добавляется в сообщении.

Эти ограничения касаются представителей всех возрастных категорий и распространяются не только на самих спортсменов, но и на тренерский штаб и технический персонал.

Независимый аудит и проверка на связи с армией

Ключевым этапом допуска станет тщательная проверка биографий претендентов, которую будет проводить независимая третья сторона.

Особое внимание будут уделять политической позиции и профессиональным связям атлетов категории Elite.

Критерии проверки включают:

отсутствие публичной поддержки войны в Украине

отсутствие финансирования со стороны силовых структур или вооруженных сил

отсутствие членства в спортивных клубах, аффилированных с армией или полицией

Расходы на проведение такого аудита для каждого отдельного спортсмена, тренера или специалиста обязаны покрыть национальные федерации РФ или Беларуси.

При этом для боксеров в возрасте до 19 лет процедура проверки не является обязательной.

Контекст и смена лидера в мировом боксе

World Boxing появилась в 2023 году как противовес скандальной ассоциации IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Последнюю МОК лишил полномочий из-за финансовой непрозрачности и управленческого кризиса.

В отличие от политики IBA, где россиянам разрешали соревноваться с государственными флагами, World Boxing под руководством Геннадия Головкина внедряет ограничения, аналогичные олимпийским стандартам.

Напомним, что Федерация бокса Украины присоединилась к World Boxing в прошлом году, став частью процесса формирования новой олимпийской системы управления этим видом спорта.

Решение о нейтральном статусе для россиян вступило в силу немедленно.