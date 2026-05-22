"Золото" і 973 голи: Роналду влаштував шалений тріумф і приніс "Аль-Насру" чемпіонство (відео)

Бенефіс у "золотому" матчі

Доленосне протистояння 34-го туру проти "Дамака" перетворилося для "Аль-Насра" на справжнє випробування нервів. Підопічних Жорже Жезуша влаштовувала виключно перемога, адже у паралельній зустрічі головний конкурент, "Аль-Хіляль", миттєво повів у рахунку та віртуально посунув команду Роналду на друге місце.

"Жовто-сині" розпочали штурм із перших секунд. Рахунок на 34-й хвилині відкрив Садіо Мане, замкнувши головою розкішний навіс Жоау Фелікса. Невдовзі після перерви Кінгслі Коман подвоїв перевагу "Аль-Насра" гарматним ударом з-за меж штрафного. Проте суперник відродив інтригу, реалізувавши пенальті.

Саме в цей критичний момент, коли перевага стала хиткою (2:1), гру на себе взяв Кріштіану Роналду:

Португалець виконав шедевральний прямий удар зі штрафного з лівого флангу, поціливши точно в дальній кут воротаря. Цей гол став 972-м у його кар'єрі. 81-ша хвилина: Кріштіану поставив масну крапку в сезоні, розстрілявши ближній кут воріт з кута воротарського майданчика – 973-й гол у професійній діяльності!

Матч завершився розгромною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 4:1.

Історичні рекорди та четверта підкорена країна

Цей тріумф дозволив "Аль-Насру" набрати 86 очок, випередити "Аль-Хіляль" на два пункти та завоювати ювілейний, десятий титул чемпіона в історії клубу – і перший з 2019 року.

Окрім того, золотий дубль дозволив Роналду змити гіркоту від нещодавньої поразки у фіналі Азіатської Ліги чемпіонів проти японської "Гамби Осака".

Для Кріштіану це перший великий офіційний трофей за час виступів на Близькому Сході. У поточному сезоні аравійської Про-ліги він продемонстрував шалену ефективність, забивши 28 голів у 30 поєдинках.

Саудівська Аравія стала вже четвертою країною в кар'єрі легенди, де він завоював звання чемпіона. Раніше були тріумфів в Англії ("Манчестер Юнайтед"), Іспанії ("Реал") та Італії ("Ювентус").