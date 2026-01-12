"Золотий глобус-2026": список переможців в основних номінаціях

Головним фаворитом кінематографічної частини премії стала картина "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона.

Фільм здобув одразу чотири статуетки, зокрема за найкращий фільм у категорії комедії або мюзиклу, режисуру, сценарій та жіночу роль другого плану.

Загалом стрічка була представлена в дев’яти номінаціях, що зробило її одним із найпомітніших проєктів року.

У драматичній категорії перемогу виборола робота "Гамнет" режисерки Хлої Джао.

Серед телевізійних проєктів найбільше відзнак зібрав мінісеріал "Юнацтво", який отримав чотири нагороди, зокрема і головну - за найкращий мінісеріал.

Найкращим драматичним серіалом журі визнало "Пітт", тоді як у категорії комедійних серіалів або мюзиклів перемогу здобула "Кіностудія".

Цьогоріч організатори премії також розширили перелік номінацій, додавши дві нові - "Найкращий подкаст" та "Найкраща стендап-комедія на телебаченні".

Першу з них отримала акторка й комікеса Емі Полер, а нагороду за стендап здобув британський комік і актор Рікі Джервейс.

Список переможців "Золотого глобусу-2026"

Найкращий драматичний фільм - "Гамнет"

Найкращий фільм (комедія або мюзикл) - "Одна битва за іншою"

Найкращий актор у драматичному фільмі - Вагнер Моура, "Таємний агент"

Найкраща акторка у драматичному фільмі - Джессі Баклі, "Гамнет"

Найкращий фільм іноземною мовою - "Таємний агент" (Бразилія)

Найкращий мультфільм - "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Найкращий режисер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії - Тімоті Шаламе, "Марті Супрім: Геній комбінацій"

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії - Роуз Бірн, "Я не залізна"

Найкращі кінематографічні та касові досягнення - "Грішники"

Найкращий сценарій - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

Найкраща оригінальна пісня - Golden, "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Найкраща музика - Людвіг Йоранссон, "Грішники"

Найкращий актор другого плану - Стеллан Скашгорд, "Сентиментальна цінність"

Найкраща акторка другого плану - Теяна Тефлор, "Одна битва за іншою"

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) - "Кіностудія"

Найкращий мінісеріал - "Юнацтво"

Найкращий драматичний телесеріал - "Пітт"

Найкраща акторка у драматичному телесеріалі - Рей Сіґорн, "Єдина"

Найкраща акторка другого плану у телесеріалі - Ерін Доерті, "Юнацтво"

Найкращий актор другого плану у телесеріалі - Овен Купер, "Юнацтво"

Найкращий актор у мінісеріалі - Стівен Грем, "Юнацтво"

Найкраща акторка у мінісеріалі - Мішель Вільямс, "Вмерти заради сексу"

Найкращий актор у телесеріалі (мюзиклі або комедії) - Сет Роген, "Кіностудія"

Найкраща акторка у телесеріалі (мюзиклі або комедії) - Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у драматичному серіалі - Ноа Вайлі, "Пітт"

Найкраща стендап-комедія на телебаченні - "Рікі Джервейс: Смертність" (Рікі Джервейс)

Найкращий подкаст - "Гарне спілкування з Емі Полер"