"Золотой глобус-2026": список победителей в основных номинациях

Главным фаворитом кинематографической части премии стала картина "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона.

Фильм получил сразу четыре статуэтки, в частности за лучший фильм в категории комедии или мюзикла, режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана.

В целом лента была представлена в девяти номинациях, что сделало ее одним из самых заметных проектов года.

В драматической категории победу одержала работа "Гамнет" режиссера Хлои Джао.

Среди телевизионных проектов больше всего наград собрал мини-сериал "Юношество", который получил четыре награды, в том числе и главную - за лучший мини-сериал.

Лучшим драматическим сериалом жюри признало "Питт", тогда как в категории комедийных сериалов или мюзиклов победу одержала "Киностудия".

В этом году организаторы премии также расширили перечень номинаций, добавив две новые - "Лучший подкаст" и "Лучшая стендап-комедия на телевидении".

Первую из них получила актриса и комикеса Эми Полер, а награду за стендап получил британский комик и актер Рики Джервейс.

Список победителей "Золотого глобуса-2026"

Лучший драматический фильм - "Гамнет"

Лучший фильм (комедия или мюзикл) - "Одна битва за другой"

Лучший актер в драматическом фильме - Вагнер Моура, "Тайный агент"

Лучшая актриса в драматическом фильме - Джесси Бакли, "Гамнет"

Лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент" (Бразилия)

Лучший мультфильм - "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучший режиссер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Лучший актер в мюзикле или комедии - Тимоти Шаламе, "Марти Суприм: Гений комбинаций"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Роуз Бирн, "Я не железная"

Лучшие кинематографические и кассовые достижения - "Грешники"

Лучший сценарий - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Лучшая оригинальная песня - Golden, "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучшая музыка - Людвиг Йоранссон, "Грешники"

Лучший актер второго плана - Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана - Теяна Тефлор, "Одна битва за другой"

Лучший телесериал (комедия или мюзикл) - "Киностудия"

Лучший мини-сериал - "Юношество"

Лучший драматический телесериал - "Питт"

Лучшая актриса в драматическом телесериале - Рэй Сигорн, "Единственная"

Лучшая актриса второго плана в телесериале - Эрин Доэрти, "Юношество"

Лучший актер второго плана в телесериале - Оуэн Купер, "Юношество"

Лучший актер в мини-сериале - Стивен Грэм, "Юношество"

Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс, "Умереть ради секса"

Лучший актер в телесериале (мюзикле или комедии) - Сет Роген, "Киностудия"

Лучшая актриса в телесериале (мюзикле или комедии) - Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли, "Питт"

Лучшая стендап-комедия на телевидении - "Рики Джервейс: Смертность" (Рики Джервейс)

Лучший подкаст - "Хорошее общение с Эми Полер"