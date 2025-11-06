ua en ru
Українець знищує суперників у НБА: Михайлюк встановив новий рекорд

Четвер 06 листопада 2025 09:24
UA EN RU
Українець знищує суперників у НБА: Михайлюк встановив новий рекорд Святослав Михайлюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український баскетболіст видав найкращий матч у кар'єрі, ставши лідером "Юти Джаз" у грі проти "Детройта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Михайлюк встановив рекорд результативності у матчі НБА

Український легіонер "Юти Джаз" Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у Національній баскетбольній асоціації.

У поєдинку проти "Детройт Пістонз" він набрав 28 очок, що стало його новим особистим рекордом у НБА.

"Юта" поступилася "Детройту" з рахунком 103:114, однак саме українець став головною зіркою гри у складі своєї команди.

Рекордний виступ Михайлюка

Михайлюк вийшов у старті й провів на майданчику 36 хвилин – це його максимум у поточному сезоні. За цей час українець реалізував 10 із 16 кидків з гри, серед яких шість триочкових (6 із 11, точність 54,5%). Зі середньої дистанції він влучив чотири з п’яти спроб.

Попередній рекорд результативності Святослава становив 27 очок – саме стільки він набирав минулого сезону у матчі проти "Оклахома-Сіті Тандер".

Лідер "Юти" у матчі

28 очок дозволили Михайлюку стати найрезультативнішим гравцем своєї команди, випередивши Лаурі Маркканена (25) та Джорджа Кейонте (19).

Окрім цього, Святослав зробив два підбирання і продемонстрував упевнені дії в атаці протягом усього матчу.

Топ-5 найрезультативніших матчів Михайлюка в НБА

  1. 28 очок – "Юта Джаз" vs "Детройт Пістонз" (6 листопада 2025 року)
  2. 27 очок – "Юта Джаз" vs "Оклахома-Сіті Тандер" (12 квітня 2025 року)
  3. 26 очок – "Бостон Селтікс" vs "Вашингтон Візардз" (14 квітня 2024 року)
  4. 26 очок – "Шарлотт Горнетс" vs "Торонто Рапторс" (2 квітня 2023 року)
  5. 25 очок – "Шарлотт Горнетс" vs "Г’юстон Рокетс" (8 квітня 2023 року)

Що далі

Наступний матч "Юта Джаз" проведе проти "Міннесоти Тімбервулвз" у суботу, 8 листопада.

Раніше ми повідомляли, як пограбували зірку "Оклахома-Сіті Тандер" Шея Гілджеса-Александера під час матчу.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Крім того, дивіться, як баскетбольна команда "Реал" офіційно представив українця Олексія Леня.

