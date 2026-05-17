Знов на "Євробаченні": Руслана і Сердючка влаштували "пожежу" своїм вау-виступом

00:47 17.05.2026 Нд
1 хв
Це потрібно бачити
aimg Поліна Кузенко
Руслана Лижичко та Андрій Данилко (колаж: РБК-Україна)

У фіналі "Євробачення" на фанів чекав особливий сюрприз. Серед запрошених гостей були Руслана й Вєрка Сердючка.

Яким був їхній виступ та кого ще покликали на "Євробачення", розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: Яким був перший виступ України на "Євробаченні"

Як Руслана і Данилко "запалили" на сцені

Так, Руслана Лижичко, яка принесла Україні перемогу у 2004 році з піснею "Wild Dances", доєдналася до інших зірок "Євробачення". Усі вони виконали уривки з хітів конкурсу.

Руслана на "Євробаченні" (скриншот)

На сцені з'явилася і Сердючка, яка у 2007 році посіла друге місце на "Євробаченні" з треком "Dancing Lasha Tumbai".

Данилко на "Євробаченні" (скриншот)

На сцені також були переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак та гурт Lordi, який у 2006 році переміг з треком "Hard Rock Hallelujah".

Виступ був запальним, єврофани зустріли зірок гучними оплесками й були раді почути легендарні пісні.

Виступ зірок на "Євробаченні" (скриншоти)

"Євробачення" - пряма трансляція

