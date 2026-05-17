Снова на "Евровидении": Руслана и Сердючка устроили "пожар" своим вау-выступлением

00:47 17.05.2026 Вс
1 мин
Это нужно видеть
aimg Полина Кузенко
Руслана Лыжичко и Андрей Данилко (коллаж: РБК-Украина)

В финале "Евровидения" фанов ждал особый сюрприз. Среди приглашенных гостей были Руслана и Верка Сердючка.

Каким было их выступление и кого еще позвали на "Евровидение", рассказывает РБК-Украина.

Как Руслана и Данилко "зажгли" на сцене

Так, Руслана Лыжичко, которая принесла Украине победу в 2004 году с песней "Wild Dances", присоединилась к другим звездам "Евровидения". Все они исполнили отрывки из хитов конкурса.

Руслана на "Евровидении" (скриншот)

На сцене появилась и Сердючка, которая в 2007 году заняла второе место на "Евровидении" с треком "Dancing Lasha Tumbai".

Данилко на "Евровидении" (скриншот)

На сцене также были победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак и группа Lordi, которая в 2006 году победила с треком "Hard Rock Hallelujah".

Выступление было зажигательным, еврофаны встретили звезд громкими аплодисментами и были рады услышать легендарные песни.

Выступление звезд на "Евровидении" (скриншоты)

"Евровидение" - прямая трансляция

