Зникли на піку слави: легендарні зірки українського "Х-Фактора" гучно повернулися в музику

Музика з-під землі: як створювався "Рай"

Трек "Рай" був написаний фронтменом Олексієм Веренчиком ще на початку повномасштабного вторгнення.

За словами вокаліста, весна 2022 року стала періодом емоційного напруження, коли лють і біль сублімувалися у творчість.

"Весною 2022-го року моє натхнення просто било через край, страх від невизначенності, вибухи за вікнами, біль і лють, які сублімувались в творчість, я навіть точно не скажу, скільки треків я тоді написав. Я зачинявся у підвалі і розчинявся у музиці", - згадує Веренчик.

Хоча пісня була готова давно, музиканти вирішили дати їй "відлежатися".

Після виступу на фестивалі Файне Місто у 2022 році гурт знову зник з радарів, відчувши емоційне вигорання від проживання навколишнього болю.

Про що новий реліз

Трек "Рай" - це історія не про комфорт, а про справжній героїзм. Це присвята тим, хто жертвує всім і самовіддано йде у "самісіньке пекло" заради вищої мети.

Режисером відео став Тіма Касаткін (барабанщик Space OfVariations), відомий своєю роботою з такими гігантами індустрії, як The Hardkiss, Jinjer та багатьох інших.



Нагадаємо, що DETACH - постійні учасники усіх українських фестивалів. У 2016 та 2017 рокери були визнані "найбльш фестивальним гуртом країни".

Зараз до складу гурту входять Олексій Веренчик (вокал), Максим Стадник та Роман Бондар (гітари), Руслан Войтович (бас-гітара).

У 2016 році DETACH стали срібними суперфіналістами шоу "Х-Фактор", а роком пізніше брали участь у національному відборі на "Євробачення". Крім того, Веренчик брав участь у шоу "Голос країни".



У 2022 році гурт шокував мережу кліпом "Кінцева", у якому віртуально ліквідували президента РФ.



Музиканти обіцяють, що цей рік буде багатим на нові релізи.