Зникли на піку слави: легендарні зірки українського "Х-Фактора" гучно повернулися в музику

Український альтернативний рок-гурт DETACH, який став справжнім феноменом шоу "Х-Фактор" та фестивальним проривом країни, офіційно перериває творчу паузу. Після тривалого мовчання та резонансних відео про війну, музиканти презентували потужну роботу "Рай".
РБК-Україна розповідає про історію створення треку в підвалах під обстрілами та чому гурт знову готовий підкорювати серця слухачів.
Трек "Рай" був написаний фронтменом Олексієм Веренчиком ще на початку повномасштабного вторгнення.
За словами вокаліста, весна 2022 року стала періодом емоційного напруження, коли лють і біль сублімувалися у творчість.
"Весною 2022-го року моє натхнення просто било через край, страх від невизначенності, вибухи за вікнами, біль і лють, які сублімувались в творчість, я навіть точно не скажу, скільки треків я тоді написав. Я зачинявся у підвалі і розчинявся у музиці", - згадує Веренчик.
Хоча пісня була готова давно, музиканти вирішили дати їй "відлежатися".
Після виступу на фестивалі Файне Місто у 2022 році гурт знову зник з радарів, відчувши емоційне вигорання від проживання навколишнього болю.
Трек "Рай" - це історія не про комфорт, а про справжній героїзм. Це присвята тим, хто жертвує всім і самовіддано йде у "самісіньке пекло" заради вищої мети.
Режисером відео став Тіма Касаткін (барабанщик Space OfVariations), відомий своєю роботою з такими гігантами індустрії, як The Hardkiss, Jinjer та багатьох інших.
Нагадаємо, що DETACH - постійні учасники усіх українських фестивалів. У 2016 та 2017 рокери були визнані "найбльш фестивальним гуртом країни".
Зараз до складу гурту входять Олексій Веренчик (вокал), Максим Стадник та Роман Бондар (гітари), Руслан Войтович (бас-гітара).
У 2016 році DETACH стали срібними суперфіналістами шоу "Х-Фактор", а роком пізніше брали участь у національному відборі на "Євробачення". Крім того, Веренчик брав участь у шоу "Голос країни".
У 2022 році гурт шокував мережу кліпом "Кінцева", у якому віртуально ліквідували президента РФ.
Музиканти обіцяють, що цей рік буде багатим на нові релізи.
