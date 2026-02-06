RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Исчезли на пике славы: легендарные звезды украинского "Х-Фактора" громко вернулись в музыку

Алексей Веренчик (фото: пресс-служба DETACH)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская альтернативная рок-группа DETACH, которая стала настоящим феноменом шоу "Х-Фактор" и фестивальным прорывом страны, официально прерывает творческую паузу. После длительного молчания и резонансных видео о войне, музыканты представили мощную работу "Рай".

РБК-Украина рассказывает об истории создания трека в подвалах под обстрелами и почему группа снова готова покорять сердца слушателей.

Музыка из-под земли: как создавался "Рай"

Трек "Рай" был написан фронтменом Алексеем Веренчиком еще в начале полномасштабного вторжения.

По словам вокалиста, весна 2022 года стала периодом эмоционального напряжения, когда ярость и боль сублимировались в творчество.

"Весной 2022-го года мое вдохновение просто било через край, страх от неопределенности, взрывы за окнами, боль и ярость, которые сублимировались в творчество, я даже точно не скажу, сколько треков я тогда написал. Я закрывался в подвале и растворялся в музыке", - вспоминает Веренчик.

Хотя песня была готова давно, музыканты решили дать ей "отлежаться".

После выступления на фестивале Файне Місто в 2022 году группа снова исчезла с радаров, почувствовав эмоциональное выгорание от проживания окружающей боли.

О чем новый релиз

Трек "Рай" - это история не о комфорте, а о настоящем героизме. Это посвящение тем, кто жертвует всем и самоотверженно идет в "самый ад" ради высшей цели.

Режиссёром видео стал Тима Касаткин (барабанщик Space OfVariations), известный своей работой с такими гигантами индустрии, как The Hardkiss, Jinjer и многих других.


Напомним, что DETACH - постоянные участники всех украинских фестивалей. В 2016 и 2017 рокеры были признаны "самой фестивальной группой страны".

Сейчас в состав группы входят Алексей Веренчик (вокал), Максим Стадник и Роман Бондарь (гитары), Руслан Войтович (бас-гитара).

В 2016 году DETACH стали серебряными суперфиналистами шоу "Х-Фактор", а годом позже участвовали в национальном отборе на "Евровидение". Кроме того, Веренчик участвовал в шоу "Голос країни".


В 2022 году группа шокировала сеть клипом "Кінцева", в котором виртуально ликвидировали президента РФ.


Музыканты обещают, что этот год будет богатым на новые релизы.

