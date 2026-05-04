"Знаю, побачимося". Потап звернувся до Каменських після розлучення

4 травня артистці виповнилося 39 років. З цієї нагоди репер опублікував у ссвоїх соцмережах її фото на тлі гірського краєвиду та залишив коротке привітання, яке одразу привернуло увагу фанів.

У дописі Потап назвав ексдружину "Nastya Konstanta" та натякнув, що їхня історія, попри розрив, остаточно не зникає з його життя.

"Nastya Konstanta. Знаю побачимося. Будь щасливою", - написав репер.

Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Сама Каменських у свій день народження також вийшла на зв’язок після новини про розлучення.

Співачка поділилася кадрами з відпочинку біля моря та заговорила про "нову главу", давши зрозуміти, що готова рухатися далі.

Нагадаємо, 1 травня пара оголосила про розрив після семи років шлюбу.

Після цього в мережі почали активно обговорювати можливі причини їхнього рішення.

Зокрема, користувачі знову згадали давні чутки про нібито роман Потапа з Анною Андрійчук - підприємицею, колишньою близькою подругою Каменських та ексдружиною співака POSITIFF.

Потап та Анна Андрійчук (фото: instagram.com/realpotap)

Водночас самі артисти не стали розкривати деталей розлучення.

У спільній заяві вони лише зазначили, що їхній шлях як пари завершився, та попросили прихильників із розумінням і повагою поставитися до цього рішення.