Знайдено скелет д'Артаньяна? Вчені розкрили деталі сенсаційних розкопок у Нідерландах

Ця історична постать стала прототипом всесвітньо відомого літературного героя Александра Дюма, але остаточну відповідь дасть ДНК-аналіз, результати якого надійдуть вже найближчим часом.

Протягом століть місце поховання д'Артаньяна залишалося невідомим. Це робить знахідку, яку виявили у церкві Святих Петра і Павла потенційно однією з найважливіших у Нідерландах.

Д'Артаньян загинув 25 червня 1673 року під час облоги Маастрихта, коли французька армія Людовика XIV намагалася захопити місто.

Останки знайшли під час реставрації

Відкриття стало можливим завдяки просіданню підлоги у приміщенні церкви в лютому. Під час реставраційних робіт під нею і знайшли останки.

"Біля його тіла лежала французька монета. Щобільше, розташування могили вказує на те, що вона стосується важливої ​​особи: скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, а під вівтарем у той час ховали лише королівських чи інших важливих осіб", - розповів диякон Йос Вальке, який був присутній на розкопках.

Крім того, біля ребер було знайдено залишки мушкетного ядра, що відповідає опису поранення д'Артаньяна в історичних джерелах.

Скелет вилучили з церкви, він перебуває в археологічному інституті в Девентері. Наразі лабораторія в Мюнхені порівнює ДНК знайдених останків та нащадка історичної французької постаті.