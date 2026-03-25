Знайдено скелет д'Артаньяна? Вчені розкрили деталі сенсаційних розкопок у Нідерландах

18:57 25.03.2026 Ср
2 хв
Одразу кілька ознак вказують на те, що це рештки легендарного мушкетера
aimg Валерій Ульяненко
Фото: останки, знайдені у церкві в Нідерландах (rkmaastricht nl)

У нідерландському місті Маастрихт знайшли скелет, який, ймовірно, може належати французькому мушкетеру Шарлю Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньяну.

Ця історична постать стала прототипом всесвітньо відомого літературного героя Александра Дюма, але остаточну відповідь дасть ДНК-аналіз, результати якого надійдуть вже найближчим часом.

Протягом століть місце поховання д'Артаньяна залишалося невідомим. Це робить знахідку, яку виявили у церкві Святих Петра і Павла потенційно однією з найважливіших у Нідерландах.

Д'Артаньян загинув 25 червня 1673 року під час облоги Маастрихта, коли французька армія Людовика XIV намагалася захопити місто.

Останки знайшли під час реставрації

Відкриття стало можливим завдяки просіданню підлоги у приміщенні церкви в лютому. Під час реставраційних робіт під нею і знайшли останки.

"Біля його тіла лежала французька монета. Щобільше, розташування могили вказує на те, що вона стосується важливої ​​особи: скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, а під вівтарем у той час ховали лише королівських чи інших важливих осіб", - розповів диякон Йос Вальке, який був присутній на розкопках.

Крім того, біля ребер було знайдено залишки мушкетного ядра, що відповідає опису поранення д'Артаньяна в історичних джерелах.

Скелет вилучили з церкви, він перебуває в археологічному інституті в Девентері. Наразі лабораторія в Мюнхені порівнює ДНК знайдених останків та нащадка історичної французької постаті.

Нагадаємо, під єгипетськими пірамідами Гізи знайшли приховане гігантське підземне місто. За словами італійської команди, воно розташоване на глибині приблизно 2000 футів (близько 600 метрів).

Більше по темі:
розкопки