Найден скелет д'Артаньяна? Ученые раскрыли детали сенсационных раскопок в Нидерландах

Эта историческая фигура стала прототипом всемирно известного литературного героя Александра Дюма, но окончательный ответ даст ДНК-анализ, результаты которого поступят уже в ближайшее время.

На протяжении веков место захоронения д'Артаньяна оставалось неизвестным. Это делает находку, которую обнаружили в церкви Святых Петра и Павла потенциально одной из важнейших в Нидерландах.

Д'Артаньян погиб 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта, когда французская армия Людовика XIV пыталась захватить город.

Останки нашли во время реставрации

Открытие стало возможным благодаря проседанию пола в помещении церкви в феврале. Во время реставрационных работ под ним и нашли останки.

"Возле его тела лежала французская монета. Более того, расположение могилы указывает на то, что она касается важного лица: скелет лежал на месте, где раньше стоял алтарь, а под алтарем в то время хоронили только королевских или других важных лиц", - рассказал диакон Йос Вальке, который присутствовал на раскопках.

Кроме того, возле ребер были найдены остатки мушкетного ядра, что соответствует описанию ранения д'Артаньяна в исторических источниках.

Скелет изъяли из церкви, он находится в археологическом институте в Девентере. Сейчас лаборатория в Мюнхене сравнивает ДНК найденных останков и потомка исторической французской фигуры.