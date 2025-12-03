Златан Ібрагімович нестиме олімпійський вогонь на Іграх-2026

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт Ігор-2026 у соцмережі Х (Twіtter) .

Зірковий склад факелоносців

Ібрагімович, який нині обіймає посаду старшого радника компанії "RedBird" (власників "Мілана"), стане одним із тих, хто нестиме олімпійський вогонь територією Італії.

Серед інших футболістів, які братимуть участь у заході, варто відзначити:

Чіро Феррара - колишній захисник національної збірної Італії, учасник Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі.

Аліша Леманн - гравчиня жіночої команди "Комо".

Андреа Сончін - головний тренер жіночої національної збірної Італії.

Деталі та маршрут естафети

Естафета вогню для Ігор-2026 розпочалася наприкінці листопада в Олімпії. Після подорожі грецькими містами, 4 грудня вогонь прибуде до Афін, де відбудеться офіційна церемонія його передачі італійській стороні.

Італійський етап естафети стартує 6 грудня в Римі та пролягатиме через 60 населених пунктів країни. Завершиться маршрут у Мілані 5 лютого 2026 року - напередодні церемонії відкриття.

Олімпіада та футбольний календар

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 запланована на 6 лютого на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро").

Через залучення арени до урочистостей, календарний поєдинок чемпіонату Італії Серії А між "Міланом" та "Комо" доведеться перенести.

За попередньою інформацією видання Football Italia, розглядається варіант проведення цієї гри за межами Італії - в австралійському місті Перт.