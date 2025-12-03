Златан Ібрагімович нестиме олімпійський вогонь на Іграх-2026
Колишній шведський форвард світового рівня Златан Ібрагімович долучився до списку факелоносців зимових Олімпі йських ігор-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт Ігор-2026 у соцмережі Х (Twіtter).
Зірковий склад факелоносців
Ібрагімович, який нині обіймає посаду старшого радника компанії "RedBird" (власників "Мілана"), стане одним із тих, хто нестиме олімпійський вогонь територією Італії.
THE FOOTBALL LEGEND WILL CARRY THE OLYMPIC TORCH @Ibra_official is officially a Torchbearer for Milano Cortina 2026!#MilanoCortina2026 #Olympics #TeamTedofori #TorchRelay2026 #Zlatan #Ibrahimovic #2dicembre pic.twitter.com/hpM2UhlhOM— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) December 2, 2025
Серед інших футболістів, які братимуть участь у заході, варто відзначити:
- Чіро Феррара - колишній захисник національної збірної Італії, учасник Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі.
- Аліша Леманн - гравчиня жіночої команди "Комо".
- Андреа Сончін - головний тренер жіночої національної збірної Італії.
Деталі та маршрут естафети
Естафета вогню для Ігор-2026 розпочалася наприкінці листопада в Олімпії. Після подорожі грецькими містами, 4 грудня вогонь прибуде до Афін, де відбудеться офіційна церемонія його передачі італійській стороні.
Італійський етап естафети стартує 6 грудня в Римі та пролягатиме через 60 населених пунктів країни. Завершиться маршрут у Мілані 5 лютого 2026 року - напередодні церемонії відкриття.
Олімпіада та футбольний календар
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 запланована на 6 лютого на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро").
Через залучення арени до урочистостей, календарний поєдинок чемпіонату Італії Серії А між "Міланом" та "Комо" доведеться перенести.
За попередньою інформацією видання Football Italia, розглядається варіант проведення цієї гри за межами Італії - в австралійському місті Перт.
44-річний шведський ексфутболіст вважається одним із найвидатніших форвардів сучасності. Його кар'єра включала виступи за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Мілан".
На клубному рівні Ібрагімович здобув 34 титули. Він є рекордсменом за кількістю забитих голів у складі національної збірної Швеції.
