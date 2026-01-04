Зірка українського футзалу увійшов до списку претендентів на звання №1 у світі

Українець серед претендентів на світове визнання

Організатори премії Jako Futsal Awards визначили список номінантів у ключових футзальних категоріях сезону.

Нагороди вручатимуться найкращим гравцям і гравчиням, воротарям, молодим виконавцям, тренерам, арбітрам, а також національним збірним.

У переліку кандидатів на звання найкращого голкіпера року опинився і представник України - Олександр Сухов. 28-річний воротар на клубному рівні захищає кольори столичного "ХІТа", з яким є чинним чемпіоном України.

Також він має досвід виступів у Лізі чемпіонів, де київська команда дійшла до 1/8 фіналу, зупинившись після протистояння з іспанською "Пальмою".

Внесок у рекордний результат збірної

У складі національної команди України Сухов у 2025 році був стабільним гравцем основи та взяв участь у всіх зборах. Разом із "синьо-жовтими" він успішно пройшов кваліфікацію на чемпіонат Європи-2026.

Українська збірна завершила відбір зі стовідсотковим результатом, здобувши шість перемог і встановивши нове досягнення в історії команди.

Хто ще претендує на нагороду

Разом із українцем на звання найкращого воротаря світу 2025 року номіновані:

Олександр Сухов (Україна)

Денніс Кавальканті (Бразилія)

Леонардо Гуг’ель (Бразилія)

Матеус де Ліма (Бразилія)

Ніколас де Соуза (Бразилія)

Хуан Крус Ріверас (Аргентина)

Матіас Фернандес (Уругвай)

Багер Мохаммаді (Іран)

Минулого року цю нагороду отримав Луан Мюллер, який виступає за "Пальму" та збірну Вірменії.

Український слід у інших номінаціях

Сухов не єдиний представник України серед номінантів FutsalPlanet. Головний тренер чоловічої збірної України Олександр Косенко включений до списку претендентів на звання найкращого тренера року.

Крім того, національна команда України боротиметься за нагороду найкращій збірній, а арбітр Марія Мисловська потрапила до десятки провідних рефері світу.

Імена переможців у всіх категоріях буде оголошено у середу, 7 січня.