Звезда украинского футзала вошел в список претендентов на звание №1 в мире

Украинец среди претендентов на мировое признание
Организаторы премии Jako Futsal Awards определили список номинантов в ключевых футзальных категориях сезона.
Награды будут вручаться лучшим игрокам и игрокам, вратарям, молодым исполнителям, тренерам, арбитрам, а также национальным сборным.
В перечне кандидатов на звание лучшего голкипера года оказался и представитель Украины - Александр Сухов. 28-летний вратарь на клубном уровне защищает цвета столичного "ХИТа", с которым является действующим чемпионом Украины.
Также он имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, где киевская команда дошла до 1/8 финала, остановившись после противостояния с испанской "Пальмой".
Вклад в рекордный результат сборной
В составе национальной команды Украины Сухов в 2025 году был стабильным игроком основы и принял участие во всех сборах. Вместе с "сине-желтыми" он успешно прошел квалификацию на чемпионат Европы-2026.
Украинская сборная завершила отбор со стопроцентным результатом, одержав шесть побед и установив новое достижение в истории команды.
Кто еще претендует на награду
Вместе с украинцем на звание лучшего вратаря мира 2025 года номинированы:
- Александр Сухов (Украина)
- Деннис Кавальканти (Бразилия)
- Леонардо Гуг'эль (Бразилия)
- Матеус де Лима (Бразилия)
- Николас де Соуза (Бразилия)
- Хуан Крус Риверас (Аргентина)
- Матиас Фернандес (Уругвай)
- Багер Мохаммади (Иран)
В прошлом году эту награду получил Луан Мюллер, выступающий за "Пальму" и сборную Армении.
Украинский след в других номинациях
Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet. Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко включен в список претендентов на звание лучшего тренера года.
Кроме того, национальная команда Украины будет бороться за награду лучшей сборной, а арбитр Мария Мисловская попала в десятку ведущих рефери мира.
Имена победителей во всех категориях будут объявлены в среду, 7 января.