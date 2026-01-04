RU

Звезда украинского футзала вошел в список претендентов на звание №1 в мире

Александр Сухов (фото: АФУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал FutsalPlanet.

Украинец среди претендентов на мировое признание

Организаторы премии Jako Futsal Awards определили список номинантов в ключевых футзальных категориях сезона.

Награды будут вручаться лучшим игрокам и игрокам, вратарям, молодым исполнителям, тренерам, арбитрам, а также национальным сборным.

В перечне кандидатов на звание лучшего голкипера года оказался и представитель Украины - Александр Сухов. 28-летний вратарь на клубном уровне защищает цвета столичного "ХИТа", с которым является действующим чемпионом Украины.

Также он имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, где киевская команда дошла до 1/8 финала, остановившись после противостояния с испанской "Пальмой".

 

Вклад в рекордный результат сборной

В составе национальной команды Украины Сухов в 2025 году был стабильным игроком основы и принял участие во всех сборах. Вместе с "сине-желтыми" он успешно прошел квалификацию на чемпионат Европы-2026.

Украинская сборная завершила отбор со стопроцентным результатом, одержав шесть побед и установив новое достижение в истории команды.

Кто еще претендует на награду

Вместе с украинцем на звание лучшего вратаря мира 2025 года номинированы:

  • Александр Сухов (Украина)
  • Деннис Кавальканти (Бразилия)
  • Леонардо Гуг'эль (Бразилия)
  • Матеус де Лима (Бразилия)
  • Николас де Соуза (Бразилия)
  • Хуан Крус Риверас (Аргентина)
  • Матиас Фернандес (Уругвай)
  • Багер Мохаммади (Иран)

В прошлом году эту награду получил Луан Мюллер, выступающий за "Пальму" и сборную Армении.

Украинский след в других номинациях

Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet. Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко включен в список претендентов на звание лучшего тренера года.

Кроме того, национальная команда Украины будет бороться за награду лучшей сборной, а арбитр Мария Мисловская попала в десятку ведущих рефери мира.

Имена победителей во всех категориях будут объявлены в среду, 7 января.

