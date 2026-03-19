Зірка "Розтину покаже" назвав топ-3 найгарніші акторки України (відео)

16:25 19.03.2026 Чт
2 хв
Серед головних красунь опинилися дві відомі акторки та особлива жінка
aimg Сюзанна Аль Маріді
Артемій Єгоров (фото: instagram.com/artemy_yehorov)

Актор Артемій Єгоров розповів, кого вважає найгарнішою жінкою. Він склав особистий "топ", в який потрапили різні артистки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це зірка серіалу "Розтину покаже" розповів Аліні Шаманській в програмі "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Хто найгарніша акторка України, на думку Єгорова

Першою актор одразу назвав свою дружину Альону Тімкову. Артемій не приховує, що дуже щасливий у шлюбі. Стосунки дарують йому радість щодня.

"Те, що я прокидаюсь і засинаю поряд з дружиною. Я дуже полюбляю сонце, і це завжди мене робить щасливим... І те, що в мене є моя улюблена професія", - сказав Єгоров, коли називав речі, які приносять йому щастя.

Єгоров і його дружина (фото: instagram.com/helentimkova)

На друге місце у свій топ-3 Єгоров поставив акторку Ксенію Мішину. Разом з нею він грав в комедії "Сусідка". Їм навіть намагалися приписувати роман.

Втім, Артемій зазначив, що він ніколи не зраджував дружину, і не збирається цього робити у майбутньому.

На третє місце актор поставив Тетяну Малкову. Разом їх можна побачити у фільмі "S Миколай та загублений лист".


Нагадаємо, 23 березня на ICTV2 вийде 5 сезон детективу "Розтин покаже". Єгоров грає у ньому слідчого Олега Гончара.

Сам він зізнається, що в реальному житті не мріяв про таку професію. У новому сезоні на глядачів чекатимуть нові сюжетні лінії та нові герої.

