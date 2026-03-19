Звезда "Розтину покаже" назвал топ-3 самые красивые актрисы Украины (видео)

Кто самая красивая актриса Украины, по мнению Егорова

Первой актер сразу назвал свою жену Алену Тимкову. Артемий не скрывает, что очень счастлив в браке. Отношения дарят ему радость каждый день.

"То, что я просыпаюсь и засыпаю рядом с женой. Я очень люблю солнце, и это всегда меня делает счастливым... И то, что у меня есть моя любимая профессия", - сказал Егоров, когда называл вещи, которые приносят ему счастье.

Егоров и его жена (фото: instagram.com/helentimkova)

На второе место в свой топ-3 Егоров поставил актрису Ксению Мишину. Вместе с ней он играл в комедии "Сусідка". Им даже пытались приписывать роман.

Впрочем, Артемий отметил, что он никогда не изменял жене, и не собирается этого делать в будущем.

На третье место актер поставил Татьяну Малкову. Вместе их можно увидеть в фильме "S Миколай та загублений лист".



Напомним, 23 марта на ICTV2 выйдет 5 сезон детектива "Розтин покаже". Егоров играет в нем следователя Олега Гончара.

Сам он признается, что в реальной жизни не мечтал о такой профессии. В новом сезоне зрителей будут ждать новые сюжетные линии и новые герои.