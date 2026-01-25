Зірка Нацопери зробив заяву після скандалу з "Лебединим озером": "Правда жорстка"

Як Кривоконь пояснив свій виступ у "Лебединому озері"

У своїй заяві артист наголосив, що ситуацію спростили у публічному просторі, тоді як насправді вона має глибший контекст, пов’язаний із культурними процесами в Європі.

За словами Кривоконя, після початку повномасштабного вторгнення провідні європейські сцени почали відмовлятися від співпраці з артистами з РФ та активніше запрошувати українських виконавців.

Сергій Кривоконь (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

Він зазначив, що українська сторона наполягала на повній відсутності будь-яких проявів культури держави-агресора та пропонувала альтернативні постановки, однак зіштовхнулася з обмеженими ресурсами та можливостями для масштабного просування власного продукту за кордоном.

"Ми стояли на своєму - принципово й непохитно: жодного натяку на культуру агресора. Ми пропонували власні постановки. Нам сказали "Добре", однак одразу після класики. Будемо чесними: фінансів на власні постановки ніхто так легко не роздає, і багато власних напрацювань світові запропонувати Україна не змогла. Тому ось, що маємо за чотири роки: росіяни повертаються на європейські сцени. Бо деякі надбання минулого вже давно перетворилися на класику світової сцени, наприклад, традиційний різдвяний репертуар", - зазначив Сергій.

Також артист пояснив, що його участь у різдвяному європейському проєкті була узгоджена ще до того, як стало відомо про наявність у програмі фрагмента з "Лебединого озера", який, за його словами, виконувався в європейському аранжуванні.

Сергій Кривоконь з дружиною (фото: instagram.com/kryvokonsergii)

Кривоконь заявив, що жоден російський режисер, постановник чи хореограф до вистави не долучався, а представників країни-агресора в команді не було.

Попри це він перепросив тих, кого виконання балету могло травмувати або обурити, та наголосив, що класичні твори можуть мати різні смислові трактування.

"1991 року "Лебедине озеро" стало символом падіння радянської імперії. Можливо, саме цей балет мав би звучати частіше, як нагадування про кінець кожної імперії зла. Світову класику ніхто не скасує", - додав танцівник.

Він також підкреслив, що нинішній момент є шансом для українських артистів закріпитися на світових сценах, однак для цього потрібно створювати й системно демонструвати український продукт.

"Тут правда проста й жорстка: або ми покажемо український балет на світовій сцені, або це місце займуть вони", - зазначив прем’єр-балетмейстер Національної опери України.

За словами артиста, участь у гастролях була пов’язана не лише з виступами, а й із наміром просувати українські постановки, зокрема балет на музику "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Тим часом у Національній опері України повідомили, що бронювання Сергія Кривоконя було скасовано.

У театрі пояснили: про участь їхніх солістів у "Лебединому озері" дізналися із соцмереж, і це викликало обурення, адже після початку великої війни колектив ухвалив рішення прибрати з репертуару твори російських композиторів.

У Нацопері заявили, що Кривоконь та його дружина - прима-балерина Наталія Мацак - перебували у відпустці власним коштом і приєдналися до трупи United European Ballet, у складі якої й виступали з "Лебединим озером" під час туру Європою.

У театрі наголосили, що не були попереджені про такі плани, а після повернення артистів оголосять службове розслідування.

Першою публічно на ситуацію звернула увагу балерина Вікторія Зварич.

Вона заявила, що участь українських митців у популяризації російської класики під час війни є неприпустимою, та закликала до відповідальності.

Згодом прізвища Кривоконя та Мацак зникли зі списку трупи на офіційному сайті театру.

Свою позицію озвучили й у Міністерстві культури України. У відомстві підкреслили, що вважають участь українських артистів у постановках за творами російських композиторів під час війни неприйнятною та такою, що суперечить державній культурній політиці в умовах збройної агресії РФ.