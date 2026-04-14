Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Дно пробите". Фіналістку "Голосу країни" жорстко рознесли через пісню про "братерство" Білорусі з РФ

15:44 14.04.2026 Вт
3 хв
Після цієї публікації артистці пригадали українські талант-шоу, команду Тіни Кароль і подальшу появу на російському ТБ
aimg Іванна Пашкевич
"Дно пробите". Фіналістку "Голосу країни" жорстко рознесли через пісню про "братерство" Білорусі з РФ

Білоруська співачка Анна Трубецька, яку українські глядачі пам’ятають за участю в шоу "Голос країни" та "Х-Фактор", опинилася в центрі гучного скандалу після анонсу нової пісні "Беларусь и Россия".

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Причиною хвилі обурення став новий допис Трубецької, в якому вона показала фрагмент композиції та опублікувала фото на тлі прапорів Росії та Білорусі.

Така публікація швидко викликала різку реакцію в соцмережах.

Під дописом у Threads користувачі одразу нагадали артистці, що свого часу вона брала участь в українському "Голосі країни", де була в команді Тіни Кароль, а також розвивала кар’єру в Україні.

Анна Трубецька осоромилась новою піснею (скріншот)

Частина коментаторів звинуватила артистку в тому, що після початку повномасштабної війни вона змінила позицію та почала активно інтегруватися в російський шоубізнес.

На ситуацію публічно відреагував і продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк.

"Соромно, що ти була в "Голосі країни". Ганьба", - написав він.

Негативні коментарі з’явилися не лише з боку української аудиторії.

Анну Трубецьку рознесли через нову пісню (скріншот)

До критики долучилися й білоруські користувачі, які акцентували на тому, що Білорусь є окремою державою, а подібні композиції лише підіграють російському наративу про так звану "єдність".

  • Видаліть. Навіщо ви ганьбите Білорусь?

  • Білорусь вільна! Ніякої єдності

  • Бідолаха, намагалася зробити кар’єру в трьох країнах, а в результаті її всі зневажають

  • Якщо вас змусили це зробити, моргніть 3 рази під час перегляду наступного відео

  • Боже, що має статись в житті артиста, щоб він почав співати такі пісні

Сама Трубецька у коментарях для пропагандистських медіа пояснювала, що пісня нібито створювалася в рамках культурних заходів так званої "союзної держави".

За її словами, композиція мала передати "цінності, які об’єднують білорусів і росіян".

Водночас у мережі таке пояснення сприйняли як спробу просунути чергову версію російської ідеї про "братні народи".

Як стверджувала співачка, задум треку виник після Днів культури Новосибірська в Мінську.

Саме там їй нібито запропонували виконати тематичну пісню, однак артистка вирішила не брати чужий матеріал, а створити власну композицію разом із російськими авторами.

Хто така Анна Трубецька

Анна Трубецька стала відомою українському глядачеві після участі у восьмому сезоні "Х-Фактора" та десятому сезоні "Голосу країни".

На цих проєктах вона виконувала, зокрема, репертуар Тіни Кароль і публічно говорила про захоплення українською співачкою.

Після участі в талант-шоу Трубецька ще певний час залишалася пов’язаною з українським музичним простором.

Однак після 2022 року її дедалі частіше почали помічати в російських телепроєктах і на майданчиках, пов’язаних із російською естрадою.

Зокрема, співачка з’являлася на федеральному каналі "Россия 1" у шоу "Ну-ка все вместе", де серед суддів були артисти, які відкрито підтримують політику Кремля.

Анна Трубецька (фото: instagram.com/anna_truvoice)

Крім того, у її соцмережах неодноразово публікувалися фото з виконавцями, відомими своєю проросійською позицією.

Саме тому новий анонс пісні "Беларусь и Россия" став не просто приводом для обговорень, а остаточно закріпив за співачкою репутацію артистки, яка після роботи в Україні зробила вибір на користь російського культурного простору.

