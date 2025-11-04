Зірка "Холостяка" зізналася, що відчувала, коли не отримала троянду від Цимбалюка

Що Віточка подумала про Тараса Цимбалюка, коли вилетіла з шоу

Дівчина зізналася, що емоційно це стало непростим досвідом. Утім, вона не образилася на головного героя.

"Образи немає. Тарас зробив свій вибір, на який мав повне право. Це лише означає, що інші дівчата сподобалися йому більше. Тож це просто не моя історія. Таке трапляється. І на цьому життя не зупиняється", - розповіла Віточка.

За словами дівчини, найбільше її вибило з колії не саме рішення "Холостяка", а необхідність різко змінювати плани.

Віточка з "Холостяка" (фото надано учасницею реаліті)

"Я більше розгубилася, ніж засмутилася, тому що скасувала всі свої плани на найближчі кілька місяців, попередила всіх про свою відсутність, планувала з головою пірнути в новий досвід. І тут після фрази "у мене немає для тебе троянди" в голові виникло якесь перекотиполе, бо треба було перебудовуватися на зовсім інший лад. А я не була до цього готова", - зізналася вона.

Також дівчина зазначила, що, повернувшись додому, вона не одразу змогла відновити звичний ритм життя.

"Коли приїхала додому, то важко було повернутися назад до свого звичного порядку життя, тому кілька разів була істерика. Але не через Цимбалюка, а через емоційну та фізичну перевтому. Тому неприємний післясмак трохи залишився", - додала учасниця проєкту.

Віточка і Цимбалюк (фото: СТБ)

Що відомо про Віточку з "Холостяка"

Дівчина народилася 1999 року в місті Біла Церква Київської області. Попри те, що зараз проживає в Києві, дівчина часто згадує рідне місто в соцмережах і жартома називає себе "амбасадоркою Білої Церкви".

Освіту здобувала в Білоцерківському ліцеї-гімназії №12, після чого вступила до Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ).

Там отримала два дипломи - бакалавра за спеціальністю "Право" та магістра за напрямом "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Віточка продовжує навчання на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобуває освіту етнолога.

Віточка з "Холостяка" (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Волонтерська діяльність

Волонтерська робота Віточки почалася задовго до телешоу. Вона вже кілька років допомагає українським військовим, координуючи та організовуючи збори для різних підрозділів Збройних сил України.

Дівчина займається закупівлею дронів, автомобілів, генераторів, приладів нічного бачення, засобів РЕБ та іншого важливого обладнання. За відкритими звітами, під час повномасштабної війни вона передала допомоги більш ніж на 5 мільйонів гривень.

Серед її ініціатив - участь у зборі коштів на пожежну машину для ДСНС Нікополя, а також організація благодійних заходів та аукціонів на концертах українських виконавців для підтримки ЗСУ.

Віточка Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)