Звезда "Холостяка" призналась, кому желала победы в финале
Фотограф Юлия Коренюк, которая неожиданно покинула проект "Холостяк" еще до церемонии роз, впервые откровенно рассказала о своих симпатиях среди участниц и поделилась, как адаптировалась после возвращения домой.
Своими мыслями она поделилась в интервью РБК-Украина.
Так, на вопрос, кому бы Юлия искренне желала победы в шоу, она ответила без колебаний.
"Анастасии", - отметила Коренюк.
Также экс-участница высказала собственное мнение относительно того, кто меньше всего подходит главному герою Тарасу Цимбалюку:
"На мой взгляд, никто из тех девушек, которые остались, кроме Анастасии", - сказала фотограф.
Анастасия Половинкина с Цымбалюком (фото: instagram.com/polovynkina_)
После выхода из проекта период адаптации для девушки оказался эмоционально сложным.
По ее словам, первые недели после возвращения она фактически выпала из социальной жизни.
"Первые две недели я почти не разговаривала. Проводила время с сыном, пыталась восстановить энергию для него", - призналась фотограф.
К тому же ее возвращение домой пришлось на непростые семейные обстоятельства.
"Когда я вернулась, на следующий день моя свекровь попала в госпиталь. Я вернулась очень вовремя, потому что дальше ребенку просто не было бы с кем остаться. Интуиция присутствует, поймут не все", - добавила Юлия.
Юля Коренюк с сыном (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)
Напомним, Коренюк покинула реалити еще до завершения шестого эфира, и ее уход не обошелся без напряженного диалога с главным героем.
Перед церемонией роз она лично поговорила с Тарасом Цымбалюком и объяснила, что больше не может оставаться в проекте.
Участница призналась, что остро переживает разлуку с сыном и не чувствует внутренней мотивации продолжать участие в шоу.
Реакция Тараса была эмоциональной - он усомнился в искренности Юлии и заподозрил, что ее решение может быть не совсем откровенным.
