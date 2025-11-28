ua en ru
Звезда "Холостяка" призналась, кому желала победы в финале

Пятница 28 ноября 2025 15:24
UA EN RU
Звезда "Холостяка" призналась, кому желала победы в финале Юля Коренюк (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

Фотограф Юлия Коренюк, которая неожиданно покинула проект "Холостяк" еще до церемонии роз, впервые откровенно рассказала о своих симпатиях среди участниц и поделилась, как адаптировалась после возвращения домой.

Своими мыслями она поделилась в интервью РБК-Украина.

Так, на вопрос, кому бы Юлия искренне желала победы в шоу, она ответила без колебаний.

"Анастасии", - отметила Коренюк.

Также экс-участница высказала собственное мнение относительно того, кто меньше всего подходит главному герою Тарасу Цимбалюку:

"На мой взгляд, никто из тех девушек, которые остались, кроме Анастасии", - сказала фотограф.

Звезда &quot;Холостяка&quot; призналась, кому желала победы в финалеАнастасия Половинкина с Цымбалюком (фото: instagram.com/polovynkina_)

После выхода из проекта период адаптации для девушки оказался эмоционально сложным.

По ее словам, первые недели после возвращения она фактически выпала из социальной жизни.

"Первые две недели я почти не разговаривала. Проводила время с сыном, пыталась восстановить энергию для него", - призналась фотограф.

К тому же ее возвращение домой пришлось на непростые семейные обстоятельства.

"Когда я вернулась, на следующий день моя свекровь попала в госпиталь. Я вернулась очень вовремя, потому что дальше ребенку просто не было бы с кем остаться. Интуиция присутствует, поймут не все", - добавила Юлия.

Звезда &quot;Холостяка&quot; призналась, кому желала победы в финалеЮля Коренюк с сыном (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Напомним, Коренюк покинула реалити еще до завершения шестого эфира, и ее уход не обошелся без напряженного диалога с главным героем.

Перед церемонией роз она лично поговорила с Тарасом Цымбалюком и объяснила, что больше не может оставаться в проекте.

Участница призналась, что остро переживает разлуку с сыном и не чувствует внутренней мотивации продолжать участие в шоу.

Реакция Тараса была эмоциональной - он усомнился в искренности Юлии и заподозрил, что ее решение может быть не совсем откровенным.

