Зірка "Холостяка" зізналася, чи тримає образу на Цимбалюка після вильоту з шоу

Чи образилася Віка на Цимбалюка

Вона зізналася, що Церемонія троянд і слова Тараса стали для неї справжнім емоційним ударом.

"Спочатку в мені справді був біль, відчуття несправедливості та нерозуміння, чому все сталося саме так. Адже після нашого побачення я відчувала, що між нами виникла іскра. Але моя інтуїція цього разу мене підвела", - зазначила Крилас.

Проте з часом вона змогла відпустити переживання та переглянути ситуацію.

"Після повернення додому я ще довго перебувала в шоковому стані, намагаючись розкласти все по поличках. Але з часом я зрозуміла: все сталося так, як і мало статися", - розповіла зірка "Холостяка".

"Я відпустила образу й емоції, які тримали мене", - зізналася ексучасниця.

За її словами, зараз вона не відчуває до Тараса ні претензій, ні негативу - тільки спокій і вдячність за досвід.

"Кожна ситуація дається нам не просто так. Але тоді, в моменті, хотілося штовхнути Тараса і сказати: "Гей, що ти робиш?" - додала Віка.

Віка і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/vika.krylas)

Що відомо про Віку Крилас

Дівчина родом із Житомира, їй 25 років. Після школи переїхала до Києва.

Ще під час навчання в університеті влаштувалася на роботу помічницею офіціанта. Потім вона працювала консультантом у магазині, а пізніше стала офіс-менеджером і асистентом акціонерів в арбітражній компанії.

Зараз Віка працює моделлю, знімається для брендів, а також розвиває свій Instagram, у якому 22,6 тис. підписників.

Віка Крилас (фото: instagram.com/vika.krylas)