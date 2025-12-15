ua en ru
Зірка "Холостяка" про образу на Цимбалюка: "Одна фраза вибила мене з колії"

Понеділок 15 грудня 2025 15:16
Зірка "Холостяка" про образу на Цимбалюка: "Одна фраза вибила мене з колії" Ірина Кулешина (фото надане моделлю)
Автор: Іванна Пашкевич, Поліна Іваненко

Модель і власниця бренду купальників Ірина Кулешина, яка покинула шоу "Холостяк-14" у восьмому випуску, розповіла про свої емоції після прощання з головним героєм сезону - актором Тарасом Цимбалюком.

Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Ірина зізналася, що до певного моменту між нею та Цимбалюком справді був взаємний інтерес.

Водночас згодом вона почала відчувати різку зміну у його ставленні, що й стало для неї сигналом.

"Довгий час я відчувала, що між нами є інтерес. Але коли ти бачиш різкий холод у свою сторону, все стає зрозуміло без слів", - зазначила учасниця шоу.

Вона наголосила, що прийняла вибір Холостяка і навіть рада, що прощання відбулося ще до знайомства з батьками, адже для неї цей етап не є формальністю.

Зірка &quot;Холостяка&quot; про образу на Цимбалюка: &quot;Одна фраза вибила мене з колії&quot;Ірина Кулешина (фото надане моделлю)

"Він зробив свій вибір, я його прийняла. І рада, що це сталось до знайомства з батьками, бо для мене це не просто формальність, а серйозний крок", - сказала бізнесвумен.

За словами учасниці проєкту, вона завжди довіряє власній інтуїції, яка й цього разу її не підвела.

"Моя інтуїція завжди працює на 100%, і я знала, що поїду додому", - зізналася вона.

Кулешина також зазначила, що для неї неприйнятною є участь у стосунках без щирої зацікавленості з обох сторін.

"Якщо чоловік охолонув до мене, я закриваюсь, тим паче коли мені в обличчя не кажуть причини. Мені важлива взаємність, а не присутність "для галочки", - наголосила дівчина.

Зірка &quot;Холостяка&quot; про образу на Цимбалюка: &quot;Одна фраза вибила мене з колії&quot;Ірина Кулешина (фото надане моделлю)

Водночас модель не приховує: емоційно найскладнішим моментом стала не сама ситуація прощання, а конкретні слова, почуті від Цимбалюка.

"Коли Тарас попрощався зі мною, мене вразила не сама ситуація, а одна фраза, яку він тоді сказав. Саме вона вибила мене з колії", - зізналася Ірина.

Після виходу з шоу, за її словами, їй знадобився час, аби відновитися.

"Приходила до тями я приблизно тиждень. Мені було образливо", - сказала учасниця.

Водночас Ірина підкреслила, що з часом відпустила ситуацію і не тримає образи.

"З часом образа пройшла, я відпустила ситуацію і проживаю своє прекрасне життя", - резюмувала вона.

Зірка &quot;Холостяка&quot; про образу на Цимбалюка: &quot;Одна фраза вибила мене з колії&quot;Ірина Кулешина (фото надане моделлю)

