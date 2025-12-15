ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Холостяка" об обиде на Цымбалюка: "Одна фраза выбила меня из колеи"

Понедельник 15 декабря 2025 15:16
UA EN RU
Звезда "Холостяка" об обиде на Цымбалюка: "Одна фраза выбила меня из колеи" Ирина Кулешина (фото предоставлено моделью)
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

Модель и владелица бренда купальников Ирина Кулешина, которая покинула шоу "Холостяк-14" в восьмом выпуске, рассказала о своих эмоциях после прощания с главным героем сезона - актером Тарасом Цымбалюком.

Своими мыслями она поделилась в интервью РБК-Украина.

Ирина призналась, что до определенного момента между ней и Цимбалюком действительно был взаимный интерес.

В то же время впоследствии она начала чувствовать резкое изменение в его отношении, что и стало для нее сигналом.

"Долгое время я чувствовала, что между нами есть интерес. Но когда ты видишь резкий холод в свою сторону, все становится понятно без слов", - отметила участница шоу.

Она подчеркнула, что приняла выбор Холостяка и даже рада, что прощание состоялось еще до знакомства с родителями, ведь для нее этот этап не является формальностью.

Звезда &quot;Холостяка&quot; об обиде на Цымбалюка: &quot;Одна фраза выбила меня из колеи&quot;Ирина Кулешина (фото предоставлено моделью)

"Он сделал свой выбор, я его приняла. И рада, что это произошло до знакомства с родителями, потому что для меня это не просто формальность, а серьезный шаг", - сказала бизнесвумен.

По словам участницы проекта, она всегда доверяет собственной интуиции, которая и на этот раз ее не подвела.

"Моя интуиция всегда работает на 100%, и я знала, что поеду домой", - призналась она.

Кулешина также отметила, что для нее неприемлемо участие в отношениях без искренней заинтересованности с обеих сторон.

"Если мужчина охладел ко мне, я закрываюсь, тем более когда мне в лицо не говорят причины. Мне важна взаимность, а не присутствие "для галочки", - подчеркнула девушка.

Звезда &quot;Холостяка&quot; об обиде на Цымбалюка: &quot;Одна фраза выбила меня из колеи&quot;Ирина Кулешина (фото предоставлено моделью)

В то же время модель не скрывает: эмоционально самым сложным моментом стала не сама ситуация прощания, а конкретные слова, услышанные от Цимбалюка.

"Когда Тарас попрощался со мной, меня поразила не сама ситуация, а одна фраза, которую он тогда сказал. Именно она выбила меня из колеи", - призналась Ирина.

После выхода из шоу, по ее словам, ей понадобилось время, чтобы восстановиться.

"Приходила в себя я примерно неделю. Мне было обидно", - сказала участница.

В то же время Ирина подчеркнула, что со временем отпустила ситуацию и не держит обиды.

"Со временем обида прошла, я отпустила ситуацию и проживаю свою прекрасную жизнь", - резюмировала она.

Звезда &quot;Холостяка&quot; об обиде на Цымбалюка: &quot;Одна фраза выбила меня из колеи&quot;Ирина Кулешина (фото предоставлено моделью)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Тарас Цымбалюк
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе