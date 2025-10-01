Вадим Карп'як мобілізувався до ЗСУ: де служитиме ведучий телемарафону

Як повідомляє РБК-Україна , своє рішення він прокоментував у дописі на Facebook .

Чому Вадим Карп'як мобілізувався до ЗСУ

За словами 48-річного ведучого, він вирішив взяти на себе відповідальність і долучитися до боротьби проти агресора.

"Сьогодні був мій останній день як ведучого розмовних студій "Єдиних Новин". Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність", - написав Карп'як.

"Ми з коханою погодилися, що її відповідальність зараз, це опікуватися дітьми, а моя - бути в силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як сказав мені один розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш", - додав він.

Вадим Карп'як долучився до ЗСУ (фото: facebook.com/vkarpiak)

Своє рішення він також прокоментував у телемарафоні. За словами Вадима, колись він мріяв оголосити про перемогу зі студії. Проте згодом усвідомив, що її потрібно наближати особисто у складі Сил оборони.

"Але чим далі, тим більше було оце внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти, чекати. Її треба якось наближати, очевидно, в лавах сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися", - сказав він.



Де служитиме Вадим Карп'як

Телеведучий не став приховувати місце служби. Він боронитиме країну у складі 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Ми на ICTV багато і плідно співпрацювали з ними. Я бачив цих воїнів у ділі й пишаюся, що зможу долучитися до їхніх лав. З дитинства за 8-й корпус ДШВ", - розповів він.

Карп'як додав, що у найближчі два тижні завершуватиме особисті справи, а потім проходитиме ВЛК та БЗВП.

Хто такий Вадим Карп'як

Український журналіст, телеведучий і радіоведучий. Народився 27 січня 1977 року в місті Коломия Івано-Франківської області.

Працює в телемарафоні на каналі ICTV. У червні 2022 року отримав орден "За заслуги" III ступеня.

Карп'як одружений з Тетяною Пушновою. Разом вони виховують двох дітей - доньку Марту та сина Ореста. Також у ведучого є син Марк від першого шлюбу.