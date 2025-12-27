ua en ru
Звезда баскетбольной сборной Украины стал игроком хорватского гранда

Суббота 27 декабря 2025 12:40
UA EN RU
Фото: Иван Ткаченко в игре за сборную Украины (ФИБА)
Автор: Андрей Костенко

Форвард сборной Украины по баскетболу Иван Ткаченко продолжит карьеру в хорватском клубе "Задар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Что известно о соглашении

28-летний баскетболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.

Перед заключением соглашения украинец прошел испытательный период, по итогам которого тренерский штаб клуба принял решение предложить ему полноценный контракт.



Предыдущий клуб и пауза в карьере

Последним клубом Ткаченко был немецкий "Миттельдойчер", с которым он добыл Кубок Германии. После завершения сезона-2024/25 срок действия контракта истек, и на старте нового сезона форвард оставался без клуба.

В Бундеслиге в прошлом сезоне Ткаченко провел 32 матча, в среднем набирая 4,9 очка и 3,8 подбора за 17,3 минуты игрового времени.

Выступления за сборную в отборе на ЧМ-2027

Таким образом в текущем сезоне Ткаченко выходил на паркет только в матчах национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира-2027.

"Сине-желтые" удачно начали основной раунд отбора, одержав две победы подряд: над Грузией (92:72) и Данией (88:71).

Ткаченко принял участие в обоих поединках, в среднем за матч набирая 5,5 очка, выполняя 4 подбора и отдавая 1,5 ассиста. Самым результативным для него стал матч против Грузии, в котором он провел 29 минут и набрал 8 очков.

Что известно о "Задаре"

Клуб из одноименного города основан в 1945 году и является одним из старейших и самых титулованных не только в Хорватии, но и в бывшей Югославии.

Он по шесть раз выигрывал "золото" чемпионатов Югославии и Хорватии. В еврокубках - дважды доходил до полуфиналов Кубка чемпионов. В 2003 году выиграл Адриатическую лигу - и пока это последний громкий успех.

В сезоне-2025/26 "Задар" занимает шестое место в группе B Адриатической лиги, имея 4 победы в 10-ти матчах. В то же время команда уверенно выступает в национальном чемпионате, где возглавляет турнирную таблицу, выиграв 11 из 12-ти матчей.

Дебют Ткаченко в "Задаре" может состояться уже в субботу, 27 декабря. В этот день новый клуб украинца сыграет матч национального чемпионата против "Кварнера".

Украинцы в Адриатической лиге

Ткаченко стал вторым украинцем в сезоне-2025/26 Адриатической лиги.

Еще один игрок сборной Украины - Александр Ковляр - защищает цвета черногорской "Будочности".

