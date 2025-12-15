З чемпіоном і лакілузером: хто розіграє Кубок України з баскетболу

Стали відомі команди, які визначать володаря Кубка України з баскетболу-2025/26. У Фіналі чотирьох зустрінуться три переможця попереднього етапу та один колектив, що поступився суперникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Формат розіграшу

На першому етапі команди були поділені на три підгрупи. Переможець кожної з них напряму виходив до Фіналу чотирьох.

Змагання проходили у форматі трьох міні-турнірів. Окрім їхніх переможців, ще одну путівку до вирішальної стадії отримала команда зі статусом лакілузера – найкраща серед тих, хто програв.

Міні-турніри першого етапу відбулися з 11 по 15 грудня одразу у трьох містах – Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Варто зазначити, що за кілька днів до старту змагань із розіграшу Кубка знявся чинний фіналіст турніру – БК "Рівне".

Хто вийшов до Фіналу чотирьох

Першим учасником вирішальної стадії став "Київ-Баскет", який на домашньому майданчику здобув дві перемоги. Столичний клуб обіграв представника Вищої ліги "ДіДіБао" (91:68), а у чвертьфіналі здолав "Харківських Соколів" (82:74).

В Івано-Франківську путівку до Фіналу чотирьох виборола "Прикарпаття-Говерла". Господарі майданчика спочатку вибили з турніру "Черкаські Мавпи" (98:82), а у чвертьфіналі переграли "Запоріжжя" (80:73).

Чинний чемпіон та володар Кубка України "Дніпро" впевнено пройшов свій шлях. Спершу команда розгромила "Чайку-ВМСУ" (116:69), а у вирішальному матчі вирвала вольову перемогу над "Старим Луцьком" (82:72).

Статус лакілузера та останню путівку до Фіналу чотирьох отримало "Запоріжжя", яке поступилося у чвертьфіналі з найменшою різницею серед усіх команд, що вибули (мінус 7 очок проти "Прикарпаття-Говерли").

Коли відбудеться фінал

Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу планують провести у березні 2026 року. Точні дати та місце проведення вирішальної стадії ФБУ оголосить пізніше.