Зінченко ляже під ніж через важку травму: терміни відновлення жахають

Травма та наслідки

Ушкодження 29-річний футболіст отримав у суботній грі чемпіонату Нідерландів проти "Фортуни" Сіттард.

Вже на 6-й хвилині зустрічі Зінченко зіткнувся з гравцем суперників Дімітріосом Лімніосом і не зміг продовжити поєдинок. Після медичного обстеження лікарі встановили необхідність хірургічного втручання.

Скільки триватиме відновлення

У клубі підтвердили, що найближчим часом гравцю проведуть операцію. Після цього на нього чекає "тривалий реабілітаційний період".

Терміни відновлення конкретизував інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, Зінченку для цього буде потрібно орієнтовно 6–7 місяців. Таким чином, про повернення на поле в поточному сезоні не може й бути мови.

Хрест на ЧС-2026

Через травму футболіст не допоможе збірній України у березневих матчах плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026.

У півфіналі кваліфікації команда Сергія Реброва зустрінеться зі Швецією. У разі успіху українці зіграють із переможцем пари Польща – Албанія.

Якщо прогноз щодо термінів відновлення підтвердиться, Зінченко ризикує пропустити й сам мундіаль, у разі виходу "синьо-жовтих" на турнір.

Нещодавній трансфер

Нагадаємо, Зінченко перейшов до "Аякса" із лондонського "Арсенала" в січні поточного року. Сума компенсації становила 1,5 мільйона євро. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

У складі амстердамського клубу українець встиг зіграти лише 20 хвилин. Він дебютував у матчі з АЗ, вийшовши на заміну на 14 хвилин. А шість хвилин в наступній грі з "Фортуною" стали для нього останніми в сезоні.