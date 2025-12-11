"Терпіння лопнуло": Винник вперше розкрив, як допомагає ЗСУ

Як Олег Винник допомагає ЗСУ

Винник розповів, що з ним підтримує зв’язок один командир - співробітник його колишньої охоронної команди, який нині живе у Хмельницькому. Саме він допомагав співакові доставляти автомобілі для потреб військових - інколи привозив по 15-20 машин.

За словами артиста, цей чоловік запропонував взяти частину роботи на себе, коли побачив, як Винник особисто шукав техніку і скуповував автівки, зокрема й рефрижератори для транспортування загиблих.

Командир тоді сказав: мовляв, він сам займатиметься пригоном авто, а Винник лише фінансуватиме закупівлі, щоб не виснажувати себе.

"Він каже: "Анатолійович, ти себе заженеш на той світ. Давай, ти будеш мені находити, а ти просто, ну, давай гроші, плати, я буду приганяти. Так в нас було", - розповів Винник.

Артист зазначив, що часто йому приписують витрати на піар чи критикують у соцмережах, тоді як значна частина його допомоги залишалася непомітною.

Крім того, за словами Винника, він завжди намагався діяти самостійно, не чекаючи допомоги від інших.

"Я нікого не просив. Я почав просити у людей гроші, почав. В мене є, звичайно, в контактах було багато людей, чиновників, мерів і таке інше. Я дзвоню і кажу: "От, будь ласка, дай мені на фонд, я хочу ось туди і туди". Думаєте, хтось мені десь допоміг. Ніхто", - розповів артист.

Винник підкреслив, що особисто витрачав власні кошти, організовував доставку автівок та необхідних речей для військових і постраждалих.

"Олег просто зі своєї кишені витягував, їздив сам, як міг, з сім’єю, малий за кермом, мій син, дружина. Спочатку він шукає в інтернеті ці всі автівки й не тільки автівки, і ми їздимо і це робимо. І коляски, я маю на увазі, ці візки інвалідні, і таке інше. Все, що хочеш", - підкреслив Олег.

Олег Винник з дружиною (скриншот)

Чому Винник публічно не афішує про допомогу для ЗСУ

Співак зазначив, що мовчання щодо цих справ - це його принцип.

"Я не говорив, я мовчав. Коли ти мовчиш, а тебе банять. Воно не те, що образливо. Воно приходить, як я зараз співаю у моїй пісні, яка зараз вийде, вона вже є в цьому ТікТоці. І там є такі слова: "Терпіння лопнуло, дійшло до межі. Триматись далі ми були не в силі. Не в змозі", - підкреслив Винник.

Про те, як допомагав у 2022 році, коли його називали зрадником в мережі

Винник зазначив, що завжди намагався допомагати тим, хто реально потребує підтримки, і ніколи не нав’язував свою допомогу.

За його словами, на початку війни - навесні 2022 року - до нього звернувся Роман Стефанович, який повідомив, що необхідно перевозити тіла загиблих, щоб вони не розкладалися.

"Починається весна, 22-й рік, і потрібно тіла хлопців перевозити, щоб черви, вибачте, не поїли в їхніх мішках", - нагадав співак слова того часу.

Винник зазначив, що на той момент самостійно організував все необхідне і витрачав власні кошти.

"Я кажу: "Звичайно, я зроблю. Я на той момент міг це зробити, за свої кошти це все робив", - зазначив він.

Водночас в інформаційному просторі артист не афішував це, тому йому часто прилітало, що він зрадив Україну, адже перебував за кордоном.

"Якщо в цьому зрадник, обзивайте мене, як хочете. Звичайно, знову ж таки, це образливо. Я не вважаю себе зрадником і ніколи в житті не буду вважати. Де б я не жив. І якщо мені в очі хтось скаже, що ти зрадник, я не думаю, що це просто сказати в очі людині. Зрадники - не я, а зрадники ті, які на тому боці", - додав співак.