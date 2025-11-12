UA

Жіноча збірна України обіграла Чорногорію на старті Євробаскету-2027

Жіноча збірна України з баскетболу (фото: fbu.ua/news)
Автор: Катерина Урсатій

Національна жіноча збірна України з баскетболу успішно розпочала відбір на чемпіонат Європи 2027 року. У стартовому матчі кваліфікації команда Валерія Альбічука здолала Чорногорію з рахунком 71:65.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Упевнена гра українських баскетболісток

"Синьо-жовті" вдало розпочали зустріч, швидко оформивши перевагу у чотири очки. Попри спроби суперниць скоротити відставання, українки завершили першу чверть лідерами.

У другому відрізку Чорногорія тимчасово перехопила ініціативу, вийшовши вперед перед великою перервою - 34:33.

Після відпочинку збірна України знову встановила контроль над грою. У третій чверті наші баскетболістки оформили ривок і повернули перевагу в +7 очок. Заключні десять хвилин пройшли під диктовку українок, які впевнено довели матч до переможного завершення.

Героїні матчу

Найрезультативнішою у складі збірної України стала форвардка Міріам Уро-Нілє, яка набрала 20 очок. Капітанка команди Аліна Ягупова зупинилася за крок від тріпл-даблу - 12 очок, 11 передач і 9 підбирань.

Попри відсутність основної захисниці Дарії Дубнюк, яка пропустить листопадові матчі через травму коліна, українки зуміли здобути важливу перемогу на старті кваліфікації.

Позиції у групі

Після першого туру збірна України посідає друге місце у групі E, поступаючись Болгарії лише за різницею очок. Болгарки у своєму матчі розгромили Азербайджан - 141:48.

Турнірна таблиця (група E):

  1. Болгарія - 2 очки (141:48)
  2. Україна - 2 очки (71:65)
  3. Чорногорія - 1 очко (65:71)
  4. Азербайджан - 1 очко (48:141)

Що далі

Наступний матч у кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України проведе в суботу, 15 листопада. Суперницею стане команда Болгарії, початок гри — о 18:30.

Баскетбол