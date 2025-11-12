Женская сборная Украины обыграла Черногорию на старте Евробаскета-2027

Национальная женская сборная Украины по баскетболу успешно начала отбор на чемпионат Европы 2027 года. В стартовом матче квалификации команда Валерия Альбичука одолела Черногорию со счетом 71:65.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
"Сине-желтые" удачно начали встречу, быстро оформив преимущество в четыре очка. Несмотря на попытки соперниц сократить отставание, украинки завершили первую четверть лидерами.
Во втором отрезке Черногория временно перехватила инициативу, выйдя вперед перед большим перерывом - 34:33.
После отдыха сборная Украины вновь установила контроль над игрой. В третьей четверти наши баскетболистки оформили рывок и вернули преимущество в +7 очков. Заключительные десять минут прошли под диктовку украинок, которые уверенно довели матч до победного завершения.
Самой результативной в составе сборной Украины стала форвардка Мириам Уро-Ниле, которая набрала 20 очков. Капитанка команды Алина Ягупова остановилась в шаге от трипл-дабла - 12 очков, 11 передач и 9 подборов.
Несмотря на отсутствие основной защитницы Дарьи Дубнюк, которая пропустит ноябрьские матчи из-за травмы колена, украинки сумели одержать важную победу на старте квалификации.
После первого тура сборная Украины занимает второе место в группе E, уступая Болгарии лишь по разнице очков. Болгарки в своем матче разгромили Азербайджан - 141:48.
Следующий матч в квалификации Евробаскета-2027 женская сборная Украины проведет в субботу, 15 ноября. Соперницей станет команда Болгарии, начало игры - в 18:30.
