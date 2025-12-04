Жеребкування ЧС-2026: у якому кошику Україна та хто може стати її суперниками

Команди та кошики

У процедуру буде включено 42 збірні, які вже гарантували собі місця на мундіалі. До них також приєднаються учасники європейського та міжконтинентального плей-офф, де розіграють ще шість вакантних квитків на світову першість.

За підсумками жеребкування сформують 12 груп – по чотири команді в кожній.

Перед церемонією учасників розділили на чотири кошики, відповідно до останнього рейтингу збірних ФІФА.

До першого потрапили господарі – збірні Мексики, Канади та США (які ще до жеребкування були розподілені у групи A, B та D відповідно), а також дев'ять інших команд із найвищим рейтингом.

Збірна України, яка зіграє у європейському плей-офф відбору, потрапила до четвертого кошика. Там також розміщені команди з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутні переможці стикових матчів.

Під час жеребкування "синьо-жовті" отримають по одному супернику з трьох інших кошиків.

Склад кошиків для жеребкування ЧС-2026

Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.

Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.

Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, Південна Африка.

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, 4 переможці європейського та 2 – міжконтинентального плей-офф.

Шлях України

Для того, щоб потрапити на мундіаль, українській команді потрібно здобути перемоги у двох стикових матчах.

26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі плей-офф проти Швеції. У разі перемоги, суперником команди Сергія Реброва у фіналі 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар.

Де і коли дивитися жеребкування

Пряму трансляцію в Україні забезпечать телеканал "Суспільне Спорт", медіасервіс MEGOGO, а також офіційний сайт ФІФА.

Початок церемонії – о 19:00 за київським часом.