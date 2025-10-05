Жереб Євро-2026 з волейболу: Україна потрапила в "групу смерті" з Польщею

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася з опонентами на континентальній першості 2026 року.
Про суперників збірної України - повідомляє РБК-Україна.
Фінальна частина чемпіонату Європи-2026 відбудеться з 9 по 26 вересня одразу у чотирьох країнах - Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.
У турнірі братимуть участь 24 національні збірні: господарі, вісім найкращих команд попереднього Євро-2023, серед яких і Україна, а також дванадцять колективів, що подолали кваліфікацію.
Жеребкування визначило, що українська команда зіграє у групі В. Разом із "синьо-жовтими" за вихід до плейоф поборються збірні Польщі, Болгарії, Північної Македонії, Португалії та Ізраїлю.
Повний розподіл виглядає так:
До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.
Найскладнішим опонентом для українців стане збірна Польщі - чинний чемпіон Європи, а також володар титулу Ліги націй. Поляки посідають перше місце у світовому рейтингу і стабільно входять до трійки призерів континентальних першостей. На їхньому рахунку два "золота", п’ять "срібних" і чотири "бронзові" медалі Євро.
Для чоловічої збірної України це буде дев’ятий чемпіонат Європи в історії. Найкращим результатом команди залишаються два виходи до чвертьфіналу у 2019 та 2023 роках.
Цьогоріч українці прагнуть повторити або перевершити цей результат, адже команда поступово закріплюється серед найсильніших збірних континенту.
Серед усіх учасників турніру одразу 21 команда грала на попередньому Євро-2023, що свідчить про стабільність європейського волейбольного елітного пулу. Найменший досвід мають збірні Швейцарії та Латвії – для них майбутній турнір стане лише третім у історії.
Найтитулованішою командою чемпіонатів Європи є Італія, яка має сім перемог, п’ять "срібних" і три "бронзові" медалі. Саме Італія, разом із Болгарією, Фінляндією та Румунією, прийматиме матчі континентальної першості.
Після успішного виступу на Євро-2023 українська команда має шанс закріпити свій статус серед провідних збірних континенту. Група видається непростою, але потенціал "синьо-жовтих" дозволяє розраховувати на вихід у плейоф і боротьбу за історичний результат.
