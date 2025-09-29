Оновлений рейтинг волейбольних збірних: на якому місці Україна після провалу на чемпіонаті світу
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила рейтинг збірних після завершення чемпіонату світу-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Чемпіони лише другі
ЧС-2025, що завершився напередодні на Філіппінах, вдруге поспіль виграла збірна Італії, яка у фіналі перемогла Болгарію.
Це дозволило італійцям лише скоротити відставання, але не наздогнати лідерів світового списку – збірну Польщі. Поляки на ЧС задовільнились "бронзою", здолавши у малому фіналі Чехію.
Загалом, за підсумками ЧС у топ-10 відбулися такі перестановки. Збірні Франції та Болгарії піднялися, натомість США та Канада – втратили позиції. Команда Німеччини вибула з топ-10.
Топ-10 рейтингу FIVB:
- Польща – 390,96
- Італія – 385,02
- Бразилія – 338,40
- Франція – 328,22 (+1)
- США – 324,35 (-1)
- Словенія – 303,61
- Японія – 294,77
- Аргентина – 269,00
- Болгарія – 261,30 (+2)
- Канада – 252,99 (-1)
На якому місці Україна
Наша команда у 2025-му втретє в історії грала на ЧС. Вона виграла лише один поєдинок – у Алжира (3:0), та всуху (0:3) поступилася іншим суперникам – Бельгії та Італії.
Підопічні аргентинця Рауля Лосано показали найгірший результат серед усіх команд, що фінішували в групах третіми (3 очки, різниця партій – 3:6). Це – умовне 24-те місце серед 32-х учасників фіналу.
У порівнянні зі стартом чемпіонату українці втратили три позиції і тепер перебувають на 17-му місці. "Синьо-жовті" пропустили вперед Болгарію, Туреччину та Бельгію.
Збірна України та її сусіди в рейтингу:
- 15. Бельгія – 225,86
- 16. Іран – 209,02
- 17. Україна – 202,85
- 18. Чехія – 201,25
Головний тренер збірної України Рауль Лосано (фото: volleyballworld)
Рейтинг як шанс на Олімпіаду
Зазначимо, що у волейболі світовий рейтинг – один зі способів потрапити на Олімпійські ігри.
Після континентальних першостей (2026) та ЧС-2027 ще три квоти отримають найкращі збірні рейтингу, які не кваліфікуються на Ігри напряму через турніри. Загалом у волейбольному турнірі Олімпіади-2028 виступлять 12 команд.
Що далі для "синьо-жовтих"
Наступним стартом для збірної України стане Ліга націй-2026.
У дебютному сезоні українці посіли 10-те місце та зберегли прописку в елітному турнірі.
