Жахливий старт Ястремської в Дубаї: всі надії вкотре – на Світоліну

WTA 1000, Дубай, перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Дженіс Тжен (Індонезія) – 4:6, 1:6

Рівний старт і провал у другому сеті

Ястремська підходила до поєдинку у статусі 42-ї ракетки світу, тоді як її суперниця посідала 46-ту сходинку рейтингу WTA. Тенісистки раніше між собою не зустрічалися.

Перший сет вийшов доволі рівним, однак у вирішальні моменти впевненішою була індонезійка – 6:4. У другій партії Тжен швидко захопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль на старті. Ястремська змогла взяти лише один гейм, після чого суперниця довела матч до розгромної перемоги – 6:1.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин.

Невдала статистика у Дубаї

Для Ястремської це був сьомий виступ на турнірі в Дубаї. Вчетверте українка завершила боротьбу вже після стартового матчу.

Попри поразку, за участь у змаганнях вона отримає 18 300 доларів призових та 10 рейтингових очок.

Хто продовжує боротьбу

Після вильоту Ястремської в одиночному розряді з українок у Дубаї залишилася лише Еліна Світоліна. Завдяки сьомому номеру посіву вона розпочне виступи одразу з другого кола.