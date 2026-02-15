Ужасный старт Ястремской в Дубае: все надежды в очередной раз - на Свитолину

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская неудачно стартовала на турнире серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Уже в первом матче она уступив представительнице Индонезии Дженис Тжен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
WTA 1000, Дубай, первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Дженис Тжен (Индонезия) - 4:6, 1:6
Ястремская подходила к поединку в статусе 42-й ракетки мира, тогда как ее соперница занимала 46-ю строчку рейтинга WTA. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Первый сет получился довольно равным, однако в решающие моменты увереннее была индонезийка - 6:4. Во второй партии Тжен быстро захватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд на старте. Ястремская смогла взять лишь один гейм, после чего соперница довела матч до разгромной победы - 6:1.
Матч продолжался 1 час 18 минут.
Для Ястремской это было седьмое выступление на турнире в Дубае. В четвертый раз украинка завершила борьбу уже после стартового матча.
Несмотря на поражение, за участие в соревнованиях она получит 18 300 долларов призовых и 10 рейтинговых очков.
После вылета Ястремской в одиночном разряде из украинок в Дубае осталась только Элина Свитолина. Благодаря седьмому номеру посева она начнет выступления сразу со второго круга.
