Збірна України U21 оновила склад перед Євро-2027 – два несподівані виклики

Заміни у складі збірної

До складу "синьо-жовтих" приєднався захисник іспанської "Понферрадіни" Владислав Кисіль. Він замінив Тараса Михавка, який отримав виклик до національної збірної України на матчі відбору чемпіонату світу-2026.

Кисіль цього сезону ще не грав у чемпіонаті Іспанії, але виходив на поле у матчі Кубка Короля проти "Логроньєса" (3:1), де провів 30 хвилин. У вересні та жовтні футболіст захищав кольори збірної України U20 на чемпіонаті світу, зігравши три поєдинки, серед них і повну зустріч 1/8 фіналу проти Іспанії.

Другу заміну спричинила травма півзахисника "Зорі" Романа Саленка. Його місце у команді зайняв хавбек "Шахтаря" Антон Глущенко, який з початку 2024 року виступає за основний склад "гірників". Цього сезону він провів по два матчі у Лізі конференцій і чемпіонаті України, а також забив у Кубку країни проти "Кудрівки" (4:0).

Склад збірної України U21

Воротарі: Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Віктор Долгий ("Олександрія"), Іван Пахолюк ("Колос")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Віктор Долгий ("Олександрія"), Іван Пахолюк ("Колос") Захисники: Олексій Гусєв ("Кудрівка"), Сергій Корнійчук ("Верес"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Віталій Холод ("Рух"), Микола Огарков ("Олександрія"), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія)

Олексій Гусєв ("Кудрівка"), Сергій Корнійчук ("Верес"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Віталій Холод ("Рух"), Микола Огарков ("Олександрія"), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія) Півзахисники: Антон Царенко ("Лехія", Польща), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Максим Мельниченко ("Полісся"), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Артем Слесар, Андрій Маткевич (обидва — "Зоря"), Артем Гусол ("Колос"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Шахтар")

Антон Царенко ("Лехія", Польща), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Максим Мельниченко ("Полісся"), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Артем Слесар, Андрій Маткевич (обидва — "Зоря"), Артем Гусол ("Колос"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Шахтар") Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Олександр Пищур ("ЕТО Дьйор", Угорщина)

Наступні матчі молодіжної збірної

14 листопада підопічні Мельгоси зіграють проти Туреччини у відборі до Євро-2027, а 17 листопада проведуть товариський матч із Албанією.

Наразі Україна U21 посідає третє місце у групі H, маючи чотири очки після трьох турів (перемога, нічия та поразка). Суперниками українців є команди Хорватії, Туреччини, Угорщини та Литви.

До фінальної частини чемпіонату Європи-2027 вийдуть збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі серед других команд.