Збірна України U21 оновила склад перед Євро-2027 – два несподівані виклики

Молодіжна збірна України зазнала змін перед вирішальними поєдинками кваліфікації чемпіонату Європи-2027. У заявці команди Уная Мельгоси відбулося дві заміни, повідомили в Українській асоціації футболу.
До складу "синьо-жовтих" приєднався захисник іспанської "Понферрадіни" Владислав Кисіль. Він замінив Тараса Михавка, який отримав виклик до національної збірної України на матчі відбору чемпіонату світу-2026.
Кисіль цього сезону ще не грав у чемпіонаті Іспанії, але виходив на поле у матчі Кубка Короля проти "Логроньєса" (3:1), де провів 30 хвилин. У вересні та жовтні футболіст захищав кольори збірної України U20 на чемпіонаті світу, зігравши три поєдинки, серед них і повну зустріч 1/8 фіналу проти Іспанії.
Другу заміну спричинила травма півзахисника "Зорі" Романа Саленка. Його місце у команді зайняв хавбек "Шахтаря" Антон Глущенко, який з початку 2024 року виступає за основний склад "гірників". Цього сезону він провів по два матчі у Лізі конференцій і чемпіонаті України, а також забив у Кубку країни проти "Кудрівки" (4:0).
14 листопада підопічні Мельгоси зіграють проти Туреччини у відборі до Євро-2027, а 17 листопада проведуть товариський матч із Албанією.
Наразі Україна U21 посідає третє місце у групі H, маючи чотири очки після трьох турів (перемога, нічия та поразка). Суперниками українців є команди Хорватії, Туреччини, Угорщини та Литви.
До фінальної частини чемпіонату Європи-2027 вийдуть збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі серед других команд.
