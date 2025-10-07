ua en ru
Розваги » Спорт

Збірна України розпочала підготовку до матчів ЧС-2026: хто з легіонерів приїхали першими (відео)

Вівторок 07 жовтня 2025 00:25
Збірна України розпочала підготовку до матчів ЧС-2026: хто з легіонерів приїхали першими (відео) Фото: Артем Довбик вже в команді (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України розпочала підготовку до жовтневих матчів відбору ЧС-2026. 6 жовтня футболісти групами та окремо стали з'їжджатися до Польщі.

Про те, як пройшов перший день команди розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "синьо-жовтих".

Маршрут футболістів УПЛ

Збірна України проведе у жовтні два відбіркові поєдинки ЧС-2026. У Рейк'явіку проти Ісландії (10 жовтня) та в Кракові – проти Азербайджану (13 жовтня).

Перед цим команда збирається у Польщі. Футболісти, що виступають у чемпіонаті України, добиралися потягом до Варшави, а звідти – автобусом.

Одними з перших приїхали футболісти "Шахтаря", оскільки донецький клуб зараз базується у Львові.

Як прибували легіонери

Першим до розташування збірної прибув захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко. Слідом за ним – півзахисник італійської "Дженоа" Руслан Маліновський. Зазначимо, що італійський легіонер, що пропустив більшість минулого сезону через травми, приїхав у національну команду вперше з вересня 2024 року.

Наступними приїхали "португальці" Анатолій Трубін та Георгій Судаков. А разом з ними – "американець" Олександр Сваток.

І вже майже вночі дочекалися Артема Довбика з Італії та Єгора Ярмолюка – з Англії.

Ще три легіонери – Віктор Циганков та Владислав Ванат з іспанської "Жирони" та Ілля Забарний з французького ПСЖ мають приїхати 7 жовтня.

Програма збірної

У Польщі "синьо-жовті" тренуватимуться до 8 жовтня. А вже 9-го команда вирушить до Ісландії. У цей же день там відбудуться традиційні передматчеві прес-конференція Сергія Реброва та одного з футболістів (початок – о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00).

Гра з господарями на стадіоні "Лейгардальсведлюр" стартує 10 жовтня о 21:45. Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться медійні заходи перед наступним матчем України – з Азербайджаном. О 18:30 за Києвом розпочнеться прес-конференція Реброва, а о 19:00 – тренування збірної України.

Матч з Азербайджаном стартує о 21:45 на стадіоні "Краковія" у Кракові.

Раніше ми повідомили, що Азербайджан назвав склад на жовтневі матчі відбору ЧС-2026.

Також читайте про термінову заміну у складі збірної України перед відбірковими матчами ЧС-2026.

