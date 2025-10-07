ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сборная Украины начала подготовку к матчам ЧМ-2026: кто из легионеров приехали первыми (видео)

Вторник 07 октября 2025 00:25
UA EN RU
Сборная Украины начала подготовку к матчам ЧМ-2026: кто из легионеров приехали первыми (видео) Фото: Артем Довбик уже в команде (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины начала подготовку к октябрьским матчам отбора ЧМ-2026. 6 октября футболисты группами и по отдельности стали съезжаться в Польшу.

О том, как прошел первый день команды рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "сине-желтых".

Маршрут футболистов УПЛ

Сборная Украины проведет в октябре два отборочных поединка ЧМ-2026. В Рейкьявике против Исландии (10 октября) и в Кракове - против Азербайджана (13 октября).

Перед этим команда собирается в Польше. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались поездом до Варшавы, а оттуда - автобусом.

Одними из первых приехали футболисты "Шахтера", поскольку донецкий клуб сейчас базируется во Львове.

Как прибывали легионеры

Первым в расположение сборной прибыл защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко. Вслед за ним - полузащитник итальянской "Дженоа" Руслан Малиновский. Отметим, что итальянский легионер, пропустивший большинство прошлого сезона из-за травм, приехал в национальную команду впервые с сентября 2024 года.

Следующими приехали "португальцы" Анатолий Трубин и Георгий Судаков. А вместе с ними - "американец" Александр Сваток.

И уже почти ночью дождались Артема Довбика из Италии и Егора Ярмолюка - из Англии.

Еще три легионера - Виктор Цыганков и Владислав Ванат из испанской "Жироны" и Илья Забарный из французского ПСЖ должны приехать 7 октября.

Программа сборной

В Польше "сине-желтые" будут тренироваться до 8 октября. А уже 9-го команда отправится в Исландию. В этот же день там состоятся традиционные предматчевые пресс-конференция Сергея Реброва и одного из футболистов (начало - в 20:30 по киевскому времени) и тренировка (21:00).

Игра с хозяевами на стадионе "Лейгардальсведлюр" стартует 10 октября в 21:45. Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

12 октября в Кракове состоятся медийные мероприятия перед следующим матчем Украины - с Азербайджаном. В 18:30 по Киеву начнется пресс-конференция Реброва, а в 19:00 - тренировка сборной Украины.

Матч с Азербайджаном стартует в 21:45 на стадионе "Краковия" в Кракове.

Ранее мы сообщили, что Азербайджан назвал состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026.

Также читайте о срочной замене в составе сборной Украины перед отборочными матчами ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии