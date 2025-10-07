Сборная Украины начала подготовку к матчам ЧМ-2026: кто из легионеров приехали первыми (видео)

Сборная Украины начала подготовку к октябрьским матчам отбора ЧМ-2026. 6 октября футболисты группами и по отдельности стали съезжаться в Польшу.

О том, как прошел первый день команды рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "сине-желтых" .

Маршрут футболистов УПЛ

Сборная Украины проведет в октябре два отборочных поединка ЧМ-2026. В Рейкьявике против Исландии (10 октября) и в Кракове - против Азербайджана (13 октября).

Перед этим команда собирается в Польше. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались поездом до Варшавы, а оттуда - автобусом.

Одними из первых приехали футболисты "Шахтера", поскольку донецкий клуб сейчас базируется во Львове.

Как прибывали легионеры

Первым в расположение сборной прибыл защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко. Вслед за ним - полузащитник итальянской "Дженоа" Руслан Малиновский. Отметим, что итальянский легионер, пропустивший большинство прошлого сезона из-за травм, приехал в национальную команду впервые с сентября 2024 года.

Следующими приехали "португальцы" Анатолий Трубин и Георгий Судаков. А вместе с ними - "американец" Александр Сваток.

И уже почти ночью дождались Артема Довбика из Италии и Егора Ярмолюка - из Англии.

Еще три легионера - Виктор Цыганков и Владислав Ванат из испанской "Жироны" и Илья Забарный из французского ПСЖ должны приехать 7 октября.

Программа сборной

В Польше "сине-желтые" будут тренироваться до 8 октября. А уже 9-го команда отправится в Исландию. В этот же день там состоятся традиционные предматчевые пресс-конференция Сергея Реброва и одного из футболистов (начало - в 20:30 по киевскому времени) и тренировка (21:00).

Игра с хозяевами на стадионе "Лейгардальсведлюр" стартует 10 октября в 21:45. Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

12 октября в Кракове состоятся медийные мероприятия перед следующим матчем Украины - с Азербайджаном. В 18:30 по Киеву начнется пресс-конференция Реброва, а в 19:00 - тренировка сборной Украины.

Матч с Азербайджаном стартует в 21:45 на стадионе "Краковия" в Кракове.