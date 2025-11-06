UA

Збірна України ризикує втратити захисника перед вирішальними поєдинками відбору ЧС-2026

Фото: Арсеній Батагов (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов зазнав пошкодження під час тренування клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Gunebakis.

Як травмувався українець

За інформацією джерела, 23-річний футболіст провів основне командне тренування, після чого залишився для індивідуальних силових вправ. Саме під час цих занять Батагов отримав травму.

Наставник "Трабзонспора" Фатіх Текке залишився розчарованим інцидентом, адже вважає українця одним із ключових гравців своєї команди.

Що покаже медобстеження

Тепер Батагов має пройти поглиблене медичне обстеження, після якого стануть відомі деталі травми та терміни відновлення.

Поки що невідомо, чи зможе футболіст допомогти команді у найближчому матчі 12-го туру турецької Суперліги проти "Аланьяспора", який відбудеться 8 листопада.

Під питанням дебют у збірній

Батагов був викликаний до розташування збірної України на матчі відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада). Це мав бути його дебют у національній команді.

Через травму існує ймовірність, що Батагов не зможе приєднатися до команди Сергія Реброва.

Турнірне становище у відборі

Зараз у турнірній таблиці відбіркової групи D "синьо-жовті" посідають 2-ге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.

