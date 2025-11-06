Сборная Украины рискует потерять защитника перед решающими поединками отбора ЧМ-2026

Как травмировался украинец

По информации источника, 23-летний футболист провел основную командную тренировку, после чего остался для индивидуальных силовых упражнений. Именно во время этих занятий Батагов получил травму.

Наставник "Трабзонспора" Фатих Текке остался разочарованным инцидентом, ведь считает украинца одним из ключевых игроков своей команды.

Что покажет медобследование

Теперь Батагов должен пройти углубленное медицинское обследование, после которого станут известны детали травмы и сроки восстановления.

Пока неизвестно, сможет ли футболист помочь команде в ближайшем матче 12-го тура турецкой Суперлиги против "Аланьяспора", который состоится 8 ноября.

Под вопросом дебют в сборной

Батагов был вызван в расположение сборной Украины на матчи отбора чемпионата мира-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября). Это должен был быть его дебют в национальной команде.

Из-за травмы существует вероятность, что Батагов не сможет присоединиться к команде Сергея Реброва.

Турнирное положение в отборе

Сейчас в турнирной таблице отборочной группы D "сине-желтые" занимают 2-е место, опережая Исландию на три очка и отставая на столько же от Франции.

По итогам групповой стадии только победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира. Команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.