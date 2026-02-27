"Залиште нас у спокої": Денисенко різко звернулася до хейтерів через критику її нового роману

За словами акторки, спочатку вона не була впевнена у своїх почуттях і не поспішала робити стосунки публічними.

"Ми приховували ці стосунки, тому що я в певній мірі не підпускала Юру близько до себе. Я ще думала - а може ні, а може так. Але Юра показав серйозність своїх намірів. І після цього я змогла привселюдно оголосити: "Ось це - мій коханий", - зізналася Наталка.

Сам Юрій Савранський пояснив, що на той момент не вважав їхні стосунки чимось навмисно прихованим.

За його словами, у цей період у його житті були особисті обставини, про які він не хотів говорити публічно з поваги до колишньої дружини.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Ми не особливо з Наталочкою щось приховували. Просто у мене були на той момент сімейні питання, які було б не дуже коректно висвітлювати з поваги до моєї колишньої дружини. Але цей період в принципі минув", - зазначив Савранський.

Під час розмови Юрій також висловився про критику та хейт, з якими стикається їхня пара.

"Заборонене кохання досі є. Комусь це може не подобатися. Дуже багато хейтерів, щось можуть писати. Але ми живемо не задля якихось коментарів. Я особливо не хочу комусь подобатися чи чекати якогось схвалення від когось. Почуття кохання воно є, його неможливо контролювати. Це прекрасне почуття, тому його потрібно цінувати і радіти йому. Головне - що я тебе люблю", - відверто сказав підприємець.

Акторка також звернулася до критиків у соцмережах і закликала їх не втручатися у життя пари.

"Те, що ми даємо спільне інтерв’ю, це ще один привід звернутися до хейтерів: “Залиште нас в спокої. Всі, кому не подобається наша пара, відпишіться від нас. Бо ми все одно будемо постити фотографії з обіймами, поцілунками", - сказала знаменитість.

Як з’явилися чутки про роман Денисенко і Савранського

Розмови про можливі стосунки Наталки з Юрієм Савранським почали активно обговорювати восени.

У вересні колишній чоловік акторки залишав під її фотографіями в соцмережах різкі коментарі, в яких натякав, що Савранський міг з’явитися у житті Денисенко ще до офіційного завершення їхнього шлюбу.

Пізніше ці повідомлення були видалені, однак користувачі встигли зробити скриншоти, які швидко поширилися в інтернеті.

Після цього акторка дала зрозуміти, що не має наміру публічно обговорювати конфлікт із колишнім чоловіком.

Вона лише зазначила, що вдячна за роки спільного життя, але утрималася від коментарів щодо його заяв.

Згодом Денисенко вперше згадала Савранського публічно, пояснивши, що тоді він був для неї лише другом та моделлю, який знімався у рекламній кампанії її бренду.

Тоді ж акторка підкреслювала, що не планує говорити про особисте життя або нові стосунки, поки, за її словами, "на руці не буде діаманта".